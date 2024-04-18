Paris Hilton, politikaya yöneliyor

Paris Hilton, kendi deneyimlerinden sonra gençlik tedavi merkezlerinde reform yapılmasının büyük bir savunucusu haline geldi. Hilton, sorunlu gençlere bakım sağlayan tesislerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran bir yasa tasarısını desteklemek için Kaliforniya milletvekilleriyle bir basın toplantısına katıldı.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Senatörler tarafından hazırlanan tasarı, tesislerin reşit olmayanlara yönelik herhangi bir kısıtlama veya tecrit uygulamasını hem ebeveynlere hem de devlete bildirmelerini gerektirecek ve bilgiler kamuya açıklanacak. REKLAM