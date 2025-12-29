Paris Hilton'un 63 milyon dolarlık malikanesinde pembe tenis kortu

Paris Hilton, oyuncu Mark Wahlberg'den yeni satın aldığı 63 milyon dolarlık malikanesinde, eski basketbol sahasını kendi imzasıyla süslenmiş pembe bir tenis kortuna dönüştürdü.

Pembe rengi tutkusuyla tanınan, hem kıyafetleri ve evinde hem de bazen özel jetinde pembe dokunuşları tercih eden Hilton'un, bu defa pembe rengi tenis kortuna taşıması, Los Angeles'taki evinin tepeden görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

Taşıyıcı anneden iki çocuk sahibi olan Hilton ile eşi Carter Reum, ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in evinin hemen yanında bulunan, 12 yatak odalı ve 20 banyolu malikaneyi haziran ayında satın aldı.

Evde ayrıca Hilton'un pembe otomobili ve yanında minyatür bir versiyonu (daire içine alınmış) ve bahçede pembe bir oyun evi (yine daire içine alınmış) bulunuyor.

2021'de evlenen Paris Hilton ile Carter Reum çiftinin, Ocak 2023'te dünyaya gelen Phoenix adında bir oğlu, Kasım 2023'te doğan London adında bir kızı bulunuyor.

Mark Wahlberg'in 2023'te satışa çıkardığı ve 2014'te inşa edilen evin eski sakinleri arasında ünlü şarkıcılar Adele ve Justin Bieber'ın da bulunduğu biliniyor.