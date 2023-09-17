Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

        "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

        "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında Parislilerin "nefes alması" ve araç dumanından uzak kalması için kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris araç trafiğine kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'nın başkenti Paris, "sakinlerinin nefes alması" ve araç dumanından uzak kalması için gün içinde araç trafiğine kapatıldı.

        Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında Parisliler yerel saatle 11.00-18.00 arasında motorlu araçlarını hareket ettirmeyecek.

        Paris sakinlerinin "nefes alması" ve dumandan uzak kalmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında başkentteki turistik Şanzelize Caddesi dahil yollar araç trafiğine kapatıldı. Skuter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar cadde ve yolları doldurmaya başladı.

        REKLAM

        Toplu taşıma, acil yardım araçları ve taksilerin muaf tutulduğu bu etkinlik kapsamında, söz konusu araçların acil durumlar hariç hız limitleri saatte 20 kilometreye düşürüldü.

        Pazar günü dışarıdan araçlarıyla başkente giriş yapanlar ise burada ikamet ettiklerine dair resmi belgeyi ibraz etmek zorunda, aksi durumda güvenlik güçleri araçla geçişlerine izin vermeyecek.

        Paris'te halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe göre yıl boyunca motorlu araç ve elektrikli skuterler için şehir içi azami hız limiti saatte 30 kilometre olarak uygulanıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Paris
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!