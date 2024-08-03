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        Haberler Bilgi Gündem Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor? 2024 Olimpiyat bitiş tarihi nedir, kaç branş var, Türkiye'den kaç sporcu katıldı?

        Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor? 2024 Olimpiyat bitiş tarihi

        Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyatlara toplamda 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katıldı. Peki, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:54
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        Dünyanın gözü görkemli bir açılış yapan Paris Olimpiyat Oyunları'nda! 32 spor branşı ve 48 dalda mücadele veren sporcular toplamda 329 kategoride madalya sahibi olacak. Peki, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

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        2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı ve böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti. Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

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        TÜRKİYE'DEN 101 SPORCU KATILDI

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil ediyor.

        Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılan Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, yüzmede 8, atıcılıkta ve boksta 7'şer, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de yer alıyor.

        Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele ediyor.

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        OLİMPİYATLAR 100 YIL SONRA 3. KEZ PARİS'TE

        1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor.

        Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı.

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