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        Haberler Dünya Paris'te bir binanın çatı katında yangın çıktı: 2 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Paris'te bir binanın çatı katında yangın çıktı: 2 kişi yaralandı

        Fransa'nın başkenti Paris'te, 10 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:05
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        Paris'te yangın
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        Fransa basında yer alan haberlere göre, başkent Paris'in 13'üncü bölgesinde Ivry Caddesi ve Massena Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan 10 katlı bir binanın çatı katında, yerel saatle 16.45 civarında yangın başladı.

        Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye görevlisi bölgeye sevk edilirken binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı.

        Le Figaro'ya göre, yangın, binanın çatı katında şantiye faaliyetleri yürütüldüğü sırada meydana geldi.

        Yangın sırasında en az iki gaz tüpünün patladığı aktarılırken olayda, biri şantiye işçisi biri itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

        Paris 13'üncü Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yerel saatle 19.00 civarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

        Yangın nedeniyle T3a tramvay hattının Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşım aksadı, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülerde, binanın çatısından dumanların yükseldiği ve patlamanın yaşandığı anlar yer aldı.

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        #Fransa
        #Patlama
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