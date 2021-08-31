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Fransa'nın başkenti Paris'te, otomobillere hız sınırı getirildi. Fransız yetkililer, belirlenen 30 km/s hız limitinin, Pazartesi gününden itibaren Paris sokaklarını daha güvenli, daha sessiz ve daha temiz hale getireceğini umuyor.

Kentin belediye başkan yardımcısı David Belliard, Fransız basınına yaptığı açıklamada, kentte yürümeyi, bisiklete binmeyi ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek istediklerini söyledi. Belliard, yeni hız sınırının kirliliği, gürültüyü ve kaza sayısını ciddi oranda azaltmaya yardımcı olması gerektiğini söyledi.

30 km/s limiti halihazırda Paris'in toplam yüz ölçümünün yüzde 60'ı için geçerliydi, fakat yeni alınan karar ile söz konusu hız sınırı tüm kenti kapsayacak.

Yapılan açıklamaya göre, kentin ünlü Şanzelize Caddesi gibi birkaç ana caddede, hız sınırı 50 km/s'de kalacak şekilde muaf tutulacak.

2020'de ikinci altı yıllık görev süresine başlayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ilk döneminde kilometrelerce yeni bisiklet yolları inşa etmesi, eski teknoloji dizel otomobilleri yasaklaması ve birçok noktaya otomobil girişini yasaklaması ile biliniyor.

Fransa'da Paris haricinde Bordeaux, Strasbourg ve Toulouse kentlerinde de otomobillere 30 km/s hız sınırı uygulanıyor.