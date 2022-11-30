Park halindeki araçta sır ölüm!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da park halindeki araçta sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu - Güncel haberler
ABONE OL

Park halindeki araçta sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da, park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz kişiyi görenler ihbarda bulundu. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı. Başından vurulduğun belirlenin kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da park halindeki araçta sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu - Güncel haberler
Park halindeki araçta sır ölüm!
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da, park halindeki hafif ticari araçta başından vurulmuş halde bulunan Enver Mirza (31), hastanede öldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda hareketsiz ve kanlar içindeki kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi.

AMBULANSTA KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEDE ÖLDÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde başından tabancayla vurulan yaralının Enver Mirza olduğu belirlendi. Ambulansta kalp masajı yapılan Mirza, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Enver Mirza'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis ekiplerinin kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçta yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
GÜNDEM Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
Marmara Gölü yaklaşık üçte bir oranında küçülecek
GÜNDEM Marmara Gölü için seferberlik
Tuzla'da lise öğrencisi Cihat'tan 2 gündür haber alınamıyor
GÜNDEM Lise öğrencisi Cihat'tan haber alınamıyor!
TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura tarihleri
GÜNDEM TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman?
Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberi: Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğu, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü!
GÜNDEM 12 yaşındaki kız çocuğu, sınıf arkadaşını öldürdü!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın oyununu bozan dilekçe! Detayları anlattı
GÜNDEM Sahte doktorun oyununu bozan dilekçe!
Son dakika: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor
Evcil hayvanların bütünsel sağlığında gerçek gıdalarla dengeli beslenmenin gücü
GÜNDEM Evcil hayvanların bütünsel sağlığında gerçek ...
"Ben şehit babasıyım ağlamam" -Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM "Ben şehit babasıyım ağlamam"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.