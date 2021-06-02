Parker filmi oyuncuları kimler? Parker konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte bir hırsızın başına gelen olayları konu edinen Parker filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
PARKER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham - Parker
Jennifer Lopez - Leslie Rodgers
Michael Chiklis - Melander
Wendell Pierce - Carlson
Clifton Collins Jr. - Ross
Bobby Cannavale - Jake Fernandez
Patti LuPone - Ascension
Carlos Carrasco - Norte
Micah Hauptman - August Hardwicke
Emma Booth - Claire
Nick Nolte - Hurley
Daniel Bernhardt - Kroll
Dax Riggs - Kendisi
PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.
YORUMLAR