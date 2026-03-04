Parkinson hastası Michael J. Fox mücadeleden vazgeçmiyor

Yıllardır Parkinson'la mücadele eden ve 2020'de oyunculuğu bırakan Michael J. Fox, hastalığın etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. 'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı, Los Angeles'taki havalimanına tekerlekli sandalyede gelirken görüntülendi.

Hastalığıyla yüzleşirken, farkındalık ve hastalığın araştırılması için güçlü bir ses olmaya devam eden oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, "Parkinson'dan ölmezsiniz, Parkinson ile ölürsünüz" demişti. "80 olmayacağım" diyen 64 yaşındaki oyuncu, "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" ifadelerini kullanmıştı.

1980'li yılların ünlü serisi 'Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncusu Michael J. Fox, 29 yaşında Parkinson hastalığına yakalanarak ışıltılı kariyerine erken veda etmek zorunda kaldı.

Michael J. Fox, kurduğu vakıfla, Parkinson hastalığının tedavisi için her fırsatta yardım topladı / topluyor. 2000'de kurulan Michael J. Fox Vakfı, Parkinson hastalığının tedavisini mümkün kılmak için yapılan araştırmalar için 25 yılda 2.5 milyar dolar yardım toplamayı başardı.

Michael J. Fox, 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ünlendi

Tracy Pollan ile 1988'den bu yana evli olan Fox'un 36 yaşında Sam adında bir oğlu, 30 yaşında Aquinnah ve Schuyler adında ikiz kızları ve 24 yaşında Esme adında bir kızı var.

Fox, her ne kadar 2020'de oyunculuktan emekli olduğunu duyursa da zaman zaman kamera karşısına geçiyor. Onlardan biri de 'Shrinking' dizisinin üçüncü sezonu oldu. Fox'un dizide Harrison Ford ile birlikte rol aldı.

Geleceğe Dönüş', sinemanın en iyi bilimkurgu filmlerinden biri olarak kabul ediliyor

1990'ların başındaki teşhisinin ardından Michael J. Fox, 1996'dan 2001'e kadar 'Spin City'de ve 2010 - 2016 arasında 'The Good Wife'da rol alarak çalışmaya devam etti.