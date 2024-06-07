EKLEM ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?

Eklem ya da parmak çıtlatmak, parmak eklemleri arasındaki boşluğun artmasıyla oluşuyor gibi görünmektedir. Bu, eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının çökmesine veya patlamasına neden olur. Bu biraz bir balonu şişirmeye ve ardından patlayana kadar balonun duvarlarını dışa doğru germeye benzer.