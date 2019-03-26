Part-time çalışan sigorta pirimi hesaplama

Normal çalışma saatlerinin çok altında çalışma olarak tanımlanan kısmi süreli, daha çok bilinen adıyla part-time çalışanların sigorta primleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre hesaplanır.

PART-TIME (KISMİ SÜRELİ) ÇALIŞMA NEDİR?

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli yani part-time iş sözleşmesidir.

İş Kanunu'nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3'ü (30 saat) olması esastır. İşçi, haftalık çalışma süresi 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın 6 günü çalıştırılabilir.

Haftanın 6 günü olmasının nedeni ise; altı gün çalışan işçiye yedinci gün hafta tatili verilmesinin zorunlu olmasıdır.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMLERİ NASIL HESAPLANIR?

Kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan sigortalıların prim gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında açıklanmıştır.

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise sigortalının ay içindeki prim gün sayısı,

-4857 sayılı İş Kanununa istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi (çalıştığı toplam saat) bulunarak 7,5’e bölünmek suretiyle,

-854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi bulunarak 8’e bölünmek suretiyle,

hesaplanmaktadır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin veya 8 saatin altındaki çalışmalar ise 1 güne tamamlanmaktadır.

Örneğin, İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde cumartesi pazar günleri hariç olmak üzere günde 2 saat çalışmak üzere imzalanmış kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden, sigortalının;

- 2019/Nisan ayı içinde toplam 46 saat çalışmış olması halinde, prim gün sayısı

46 / 7,5 = 6,13 = 7 gün

- 2019/Mayıs ayı içinde toplam 40 saat çalışmış olması halinde, prim gün sayısı

40 / 7,5 = 5,33 = 6 gün olacaktır.

Deniz İş Kanunu veya Basın İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde cumartesi pazar günleri hariç olmak üzere günde 1 saat çalışmak üzere imzalanmış kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden, sigortalının;

- 2019/Nisan ayı içinde toplam 23 saat çalışmış olması halinde prim gün sayısı

23 / 8 = 2,87 = 3 gün

- 2019/Mayıs ayı içinde toplam 20 saat çalışmış olması halinde prim gün sayısı

20 / 8 = 2.50 = 3 gün olacaktır.

TEREDDÜT KONUSU

Kısmi süreli çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayıları kadar eksik gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı da zaman zaman tereddüt konusu olabilmektedir. Hatta eksik gün sayısının hatalı hesaplanmasından dolayı eksik gün bildirimleri kabul edilmeyip idari para cezası ile de karşı karşıya kalınabilmektedir.

Eksik gün sayısı, kısmi süreli çalışan sigortalıların prim gün sayısı bulunduktan sonra ayın çektiği gün sayısından prim gün sayısı çıkarılarak bulunmaktadır.

Örneğin; kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden

-2019/Mayıs ayındaki prim gün sayısı 7 gün olan bir sigortalı için mayıs ayının 31 gün çekmesi nedeniyle eksik gün sayısı 31 – 7 = 24 gün,

-2019 Şubat ayındaki prim gün sayısı 6 gün olan bir sigortalı için şubat ayının 28 gün çekmesi nedeniyle eksik gün sayısı 28 – 6 = 22 gün olacaktır.