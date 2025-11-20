Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak. EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, Euroleague'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi. Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte, zorlu mücadelenin başlama saati ve yayıncı kanalı...