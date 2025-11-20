Habertürk
Habertürk
        Partizan- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 12. hafta maçları

        Partizan- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Euroleage'in 12. haftasında Partizan'a konuk oluyor. Euroleagu'de oynadığı son üç maçını kazanan sarı lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Partizan- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Partizan- Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 20.11.2025 - 13:46
        1

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak. EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, Euroleague'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi. Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte, zorlu mücadelenin başlama saati ve yayıncı kanalı...

        2

        PARTİZAN- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Partizan- Fenerbahçe Beko maçı 21 Kasım Cuma (yarın) 22.30'da oynanacak.

        3

        PARTİZAN- FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

        Belgrad Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        PARTİZAN- FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus’a üye olabilir ve Partizan- Fenerbahçe Beko maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        5

        İKİ TAKIM ARASINDA 11. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Partizan, EuroLeague'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.

        Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.

