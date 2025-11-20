Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Pasifik Holding borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding PAHOL kaç lot verdi?

        Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PAHOL kaç lot verdi?

        Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, PAHOL'un borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket, toplamda 4 milyar adet lot dağıtımında bulundu. Halka arz sonuçlarına göre katılımcılara en fazla 2 bin 464 adet lot (3.696 TL) pay dağıtımı gerçekleşti. Peki, "Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PAHOL kaç lot verdi?" İşte Pasifik Holding borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pasifik Holding için borsada ilk gong çalıyor. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre 649 bin 369 kişinin katılımı gerçekleşen halka arz işlemlerinin ardından, hisse borsada işlem görmeye başlayacak Pasifik Holding 6 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, "Pasifik Holding borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding PAHOL kaç lot verdi?" İşte detaylar...

        2

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 649 bin 369 kişi katıldı. Kişi başına 3696 TL değerinde 2464 lot düştü.

        3

        PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Pasifik Holding 21 Kasım Cuma günü işlem görmeye başlayacak. Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından PAHOL hisse koduyla Yıldız Pazarda işlem görecek.

        4

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Pasifik Holding halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı.

        5

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor