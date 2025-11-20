Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PAHOL kaç lot verdi?
Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, PAHOL'un borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket, toplamda 4 milyar adet lot dağıtımında bulundu. Halka arz sonuçlarına göre katılımcılara en fazla 2 bin 464 adet lot (3.696 TL) pay dağıtımı gerçekleşti. Peki, "Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PAHOL kaç lot verdi?" İşte Pasifik Holding borsada işlem göreceği tarih...
Pasifik Holding için borsada ilk gong çalıyor. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre 649 bin 369 kişinin katılımı gerçekleşen halka arz işlemlerinin ardından, hisse borsada işlem görmeye başlayacak Pasifik Holding 6 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, "Pasifik Holding borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding PAHOL kaç lot verdi?" İşte detaylar...
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 649 bin 369 kişi katıldı. Kişi başına 3696 TL değerinde 2464 lot düştü.
PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Pasifik Holding 21 Kasım Cuma günü işlem görmeye başlayacak. Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından PAHOL hisse koduyla Yıldız Pazarda işlem görecek.