Pasifik Holding için borsada ilk gong çalıyor. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre 649 bin 369 kişinin katılımı gerçekleşen halka arz işlemlerinin ardından, hisse borsada işlem görmeye başlayacak Pasifik Holding 6 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, "Pasifik Holding borsada ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding PAHOL kaç lot verdi?" İşte detaylar...