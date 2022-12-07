Pasifik ve Şölen gizli oturum istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Pasifik ve Şölen gizli oturum istedi

Rekabet Kurulunca, 20 teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma süreci devam ediyor. Kurul Pasifik Tüketim Ürünleri ile Şölen Çikolata'nın sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etti

Pasifik ve Şölen gizli oturum istedi
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulunca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma süreci devam ediyor.


Kurul Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ’nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etti. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek.

Dün Pepsi, Frito Lay, Red Bull ve Unmaş'ın avukatları ve firma temsilcileri gruplar halinde sözlü savunmalarını yaptı.

Aralarında market zincirlerinin de bulunduğu 20 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada heyet zincir marketlerin 4. maddeyi ihlal ettiğini savundu. Zincir marketlere daha önce aynı fiilden dolayı idari para cezası uygulandığı için yeni para cezası istenmedi.

Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş’ın zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu ihlal nedeniyle zincir marketler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu oldukları kaydedildi. Bu şirketlere idari para cezası uygulanması gerektiği, temel para cezasının “kartel” niteliği tespitine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN 20 TEŞEBBÜS

1. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ
2. BİM Birleşik Mağazalar AŞ
3. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ
4. Coca Cola Satış Dağıtım AŞ
5. Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic AŞ
6. Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ
7. Eti Gıda San. ve Tic. AŞ
8. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
9. Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ
10. Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
11. Horizon Hızlı Tüketim AŞ
12. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
13. Migros Ticaret AŞ
14. Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ
15. Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.
16. Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
17. Şok Marketler Ticaret AŞ
18. Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
19. Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
20. Yeni Mağazacılık AŞ

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021'de eğitim harcamaları yüzde 27 yükseldi
İŞ-YAŞAM Eğitim harcamaları yüzde 27 yükseldi
Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı
İŞ-YAŞAM Sağlık harcamaları yüzde 42 arttı
Tarım sektöründen aylık ihracat rekoru
İŞ-YAŞAM Tarım sektöründen aylık ihracat rekoru
İş Grubu'ndan çalışanların içini ısıtan destek
İŞ-YAŞAM İş Grubu'ndan çalışanların içini ısıtan destek
Almanya'da sanayi üretiminde gerileme
İŞ-YAŞAM Almanya'da sanayi üretiminde gerileme
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAM ''Finansman maliyetlerinde düşüş var''
TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
İŞ-YAŞAM TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının ...
Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 7'nci toplantı
İŞ-YAŞAM Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 7'nci toplantı
Son dakika haberi Perakende ticaretinde yeni yönetmelik
İŞ-YAŞAM Perakende ticaretinde yeni yönetmelik
Asgari ücrette ilk görüşme bugün! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM Asgari ücrette ilk toplantı bugün

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.