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İnternet üzerinden pasta tarifleri yoğun ilgi gören tariflerin başını çekiyor. Detaylı olarak yapım aşamalarına ulaşabileceğimiz bu tarifler kadar pastanın saklama koşulları da merak edilen bir diğer detay. Pasta bozulur mu? Dışarıda ve dolapta kaç gün dayanır? Kaç gün bekler, kaç günde bozulur? Pasta nasıl saklanmalıdır? Pasta ile ilgili merak edilen saklama detaylarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Pasta Bozulur Mu?

Her besin gibi pastanın da bir bekleme süresi vardır. Şayet bu bekleme süresini aşarsanız pasta bayatlayacak ve tazeliğini yitirecektir. Evet, pasta bozulur. Açıkta duran pasta en geç 2 gün içerisinde tüketilmelidir. 2 günden sonra bayatlamaya ve tadını bozmaya başlayacaktır. Bu süre buzdolabı için 1 haftadır. Pastanızı 1 hafta kadar buzdolabında tutabilirsiniz. Buzluk ya da derin dondurucuda pasta 4-6 ay kadar saklanabilir.

Pasta Kaç Gün Dayanır?

Pastanın dayanma süresi bulunduğu ortama göre değişmektedir. İçeriğinde bol miktarda krema ve süt bulunan pastalar daha kolay bozulmaya başlar. Bu sebeple pastanın hava almayacak kaplara konulması daha uygun olacaktır. Pasta dışarıda 2 gün kadar tazeliğini korur. Buzdolabında ise 1 hafta kadar bozulmadan durabilir. Buzlukta bu süre 6 aya kadar çıkmaktadır.

Pasta Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pasta içerisinde süt ürünleri içerdiğinden ve süt ürünleri de kolay bozulabilen yapıda olduğundan dolayı en iyi saklama alanları buzdolabıdır. Buzdolabı içerisinde pastalar 1 haftaya kadar tazeliğini korumaktadır.

Pasta Kaç Gün Bekler?

Pastanızı hemen tüketmek istemiyorsanız ancak bayatlamasına da gönlünüz el vermiyorsa mutlaka buzdolabına koymanız gerekmektedir. Dışarıda bırakılan pastalar 2 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Pasta oda sıcaklığında 1-2 gün, buzdolabında 7 gün ve buzlukta en fazla 6 ay kadar bekletilmelidir.

Pasta Kaç Günde Bozulur?

Pasta oda sıcaklığında 2 günden sonra, buzdolabında 1 haftadan sonra ve buzlukta 6 aydan sonra bozulmaya başlayacaktır. Pastanın bozulmasında en önemli etken havayla temasıdır.

Pasta Nasıl Saklanmalı?

Pastayı saklamak için en ideal yer buzdolabıdır. Ancak dikkat etmemiz gereken bir husus da pastanın hava almamasıdır. Bunun için saklama kaplarında ve streç filmlerinden yardım alabilirsiniz. Hava almayacak şekilde paketlenen pastalar buzdolabı ve buzlukta gönül rahatlığıyla tutulabilir.

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