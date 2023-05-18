Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Pasta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pasta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Pasta bozulur mu, nasıl saklanmalı? Pasta dolapta kaç gün dayanır?

Özel günlerimizi taçlandıran pasta büyük küçük hepimizin sevdiği ve çokça tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Çikolatalı, frambuazlı, muzlu ya da çilekli olarak da tüketimi tercih edilen pasta lezzetinden ödün vermeden bizlere görsel bir şölen de sunuyor. İşte, detaylar.

Pasta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pasta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

İnternet üzerinden pasta tarifleri yoğun ilgi gören tariflerin başını çekiyor. Detaylı olarak yapım aşamalarına ulaşabileceğimiz bu tarifler kadar pastanın saklama koşulları da merak edilen bir diğer detay. Pasta bozulur mu? Dışarıda ve dolapta kaç gün dayanır? Kaç gün bekler, kaç günde bozulur? Pasta nasıl saklanmalıdır? Pasta ile ilgili merak edilen saklama detaylarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Pasta Bozulur Mu?

Her besin gibi pastanın da bir bekleme süresi vardır. Şayet bu bekleme süresini aşarsanız pasta bayatlayacak ve tazeliğini yitirecektir. Evet, pasta bozulur. Açıkta duran pasta en geç 2 gün içerisinde tüketilmelidir. 2 günden sonra bayatlamaya ve tadını bozmaya başlayacaktır. Bu süre buzdolabı için 1 haftadır. Pastanızı 1 hafta kadar buzdolabında tutabilirsiniz. Buzluk ya da derin dondurucuda pasta 4-6 ay kadar saklanabilir.

Pasta Kaç Gün Dayanır?

Pastanın dayanma süresi bulunduğu ortama göre değişmektedir. İçeriğinde bol miktarda krema ve süt bulunan pastalar daha kolay bozulmaya başlar. Bu sebeple pastanın hava almayacak kaplara konulması daha uygun olacaktır. Pasta dışarıda 2 gün kadar tazeliğini korur. Buzdolabında ise 1 hafta kadar bozulmadan durabilir. Buzlukta bu süre 6 aya kadar çıkmaktadır.

Pasta Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pasta içerisinde süt ürünleri içerdiğinden ve süt ürünleri de kolay bozulabilen yapıda olduğundan dolayı en iyi saklama alanları buzdolabıdır. Buzdolabı içerisinde pastalar 1 haftaya kadar tazeliğini korumaktadır.

Pasta Kaç Gün Bekler?

Pastanızı hemen tüketmek istemiyorsanız ancak bayatlamasına da gönlünüz el vermiyorsa mutlaka buzdolabına koymanız gerekmektedir. Dışarıda bırakılan pastalar 2 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Pasta oda sıcaklığında 1-2 gün, buzdolabında 7 gün ve buzlukta en fazla 6 ay kadar bekletilmelidir.

Pasta Kaç Günde Bozulur?

Pasta oda sıcaklığında 2 günden sonra, buzdolabında 1 haftadan sonra ve buzlukta 6 aydan sonra bozulmaya başlayacaktır. Pastanın bozulmasında en önemli etken havayla temasıdır.

Pasta Nasıl Saklanmalı?

Pastayı saklamak için en ideal yer buzdolabıdır. Ancak dikkat etmemiz gereken bir husus da pastanın hava almamasıdır. Bunun için saklama kaplarında ve streç filmlerinden yardım alabilirsiniz. Hava almayacak şekilde paketlenen pastalar buzdolabı ve buzlukta gönül rahatlığıyla tutulabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mercimek Köftesi Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Mercimek Köftesi Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Mercimek köftesi bozulur mu?
Makarna Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Makarna Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Makarna bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kuru Baklava Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kuru Baklava Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kuru baklava bozulur mu?
Kurban Eti Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kurban eti bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Krem Şanti Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Krem Şanti Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Krem şanti bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kıyma Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kıyma Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kıyma bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kısır Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kısır Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kısır bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kaynatılmamış Süt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kaynatılmamış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kaynatılmamış süt bozulur mu?
Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Yumurta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış yumurta bozulur mu?
Haşlanmış Tavuk Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış tavuk bozulur mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.