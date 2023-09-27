Haberler Gündem Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Pastırma yazı nedir ve hangi tarihte başlar?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Pastırma yazı nedir ve hangi tarihte başlar? Türkiye genelinde kış mevsiminin iyice yaklaşmasıyla beraber, pastırma sıcakları için de araştırmalar başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan pastırma yazı nedir ve hangi tarihte başlar gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Türkiye genelinde havaların soğumasıyla vatandaşların pastırma yazına ilişkin aramaları iyice arttı. Sonbaharda görülen ve oldukça sıcak günlerin yaşandığı pastırma yazı ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

2 Şurada Paylaş!







PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?



Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.