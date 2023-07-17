Patara'da denize dönemeyen caretta carettayı gönüllüler kurtardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi çalışmaları, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale'nin öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiren ekip, gönüllü öğrencilerle deniz kaplumbağalarını kumsalda izliyor.

Ekipte yer alan Pamukkale Üniversitesinde doktora öğrencisi Ayfer Şirin, gazetecilere, geçtiğimiz günlerde kumsala çıkan bir deniz kaplumbağasının izini takip ettiklerini söyledi.

REKLAM

Denize dönüş yapmadığını tespit ettikleri deniz kaplumbağasını gönüllülerle bulmaya çalıştıklarını dile getiren Şirin, "Aramamız sonucu kum tepelerinin aşağısına doğru çalılığın arasına düşmüş olduğunu gördük. Kaplumbağa çalılarda sıkışmış hareketsiz şekilde duruyordu. Kaplumbağayı oradan çıkardık ve denize tekrar ulaşmasını sağladık.

Bu günlük yaptığımız rutin kontrolün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer o sıcakta kaplumbağanın, izlerini takip etmemiş olsaydık muhtemelen hayatını kaybedecekti. Bu da yapılan izleme çalışmalarının önemini gösteriyor" diye konuştu.

Gönüllülerden Abdullah Dağcı da buldukları deniz kaplumbağasını bir buçuk saatlik çalışma sonucunda kurtardıklarını, temizleyip genel kontrolünü yaptıktan sonra denize bıraktıklarını aktardı.