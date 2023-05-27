Patara Deniz Feneri'nin son basamağı yerine konuldu

Roma İmparatoru Nero'nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı ve yapım tarihini içeren metal harfli bir yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan bir diğer yazıtta, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius'a hitaben 'Likya halkını 8 yıl boyunca hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı da yer alıyor. Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl aranın ardından geçen sene Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi.