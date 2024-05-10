Patatesi bir de böyle deneyin: Çıtır çıtır hasselback patatesi tarifi!
Patates, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem besleyici hem de çok yönlü bir sebze olarak, her damak zevkine uygun birçok tarif sunar. Bugün ise size, az malzemeyle çok lezzetli bir tarif sunuyoruz: Çıtır çıtır hasselback patatesi! Basit malzemelerle hazırlanan bu tarif, görüntüsüyle olduğu kadar lezzetiyle de sofralarınıza şıklık katacak. İşte tarifin detayları...
Patatesin birbirinden farklı şekli herkes tarafından çok sevilerek tüketiliyor. İster püre, ister kızartma olsun patates birçok sofrada harika bir alternatif ve eşlikçi. Sizin için patatesin yeni ve lezzetli bir tarifini hazırladık: Hasselback patatesi! Çıtır çıtır ve aromatik lezzetiyle işte hasselback patates tarifi...
Malzemeler
Patates
Tereyağ
Tuz
Sarımsak
Kekik
Sıvı yağ
Kırmızı biber
Kara biber
Hazırlanışı
Fırını 200 dereceye kadar önceden ısıtın.
Patateslerden birini doğrama tahtasının üzerine koyun. Patatesin her iki tarafına bir tahta kaşık veya çubuk yerleştirin ve yaklaşık 2 mm aralıklarla patateste yarıklar açın.
Tahta kaşıklar/yemek çubukları, patateslerin tamamını kesmenizi engellemeye yardımcı olacaktır (bıçakla çizebileceğiniz için eski kaşıklar/yemek çubukları kullanmak iyi bir fikirdir).
Kalan patateslerle aynı işlemi tekrarlayın ve sığ, dökme demir tavaya veya sığ bir kızartma tepsisine yerleştirin.
Yağ, tereyağı, sarımsak, kekik, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıştırın.
Sos için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, 2 diş sarımsak,yarım çay kaşığı kurutulmuş kekik, çeyrek çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber, çeyrek çay kaşığı kırmızı biber
Karışımı patateslerin üzerinde gezdirin.
Patatesleri fırına koyun ve yumuşayana kadar 60-70 dakika pişirin. Patatesleri pişirme sırasında 2-3 kere yağlayın.