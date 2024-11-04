Patika'dan "Engelsiz Mutfak Atölyesi"ne destek

Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yöneticileri, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde diyetisyen koordinasyonu ile yürütülmekte olan Engelsiz Mutfak Atölyesi için gerekli tüm mutfak malzemelerini temin ederek teslimatını yaptı.

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, yeni ürün ve malzemeleri Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hürses Ceylan'dan teslim aldı.

Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hürses Ceylan, dernek olarak engelsiz kent projesini her alanda 2009 yılından beri desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Derneğin etkinlik, konser ve Noel Pazarı gibi faaliyetlerden elde edilen tüm gelirlerinin engelliler yararına kullanıldığını ifade etti.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ise şunları söyledi:

"Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımıza uygun olarak sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği'nin katkıları projeye değer katıyor. Engelsiz Mutfak Atölyesi gibi projelerle, engelli bireyler sosyal hayata daha aktif ve bağımsız bir şekilde katılım sağlıyor.