Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Patileri koruyun! Kış hastalıklarına karşı evcil hayvanlarınızı soğuktan korumanın ve sağlıklı tutmanın yolları!

        Patileri koruyun! Kış hastalıklarına karşı evcil hayvanlarınızı soğuktan korumanın ve sağlıklı tutmanın yolları!

        Kış aylarının sert soğuğu sadece insanları değil, dışarıda oyun oynamayı seven evcil hayvanları da etkiliyor. Kar keyfi her ne kadar eğlenceli görünse de düşük sıcaklıklar, buz çözücü tuzlar ve uzun süre dışarıda kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle basit ama etkili önlemleri bilmek şart. İşte detaylar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patileri soğuktan koruyun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kediler ve köpekler karla kaplı sokaklarda koşmayı sevse de kışın getirdiği tehlikeler çoğu zaman gözden kaçıyor. Donma riski, tuz zehirlenmesi ve soğuk havaya bağlı hastalıklar, yeterli önlem alınmadığında hızla ortaya çıkabiliyor. Evcil hayvanınızı korumak için dikkat etmeniz gereken noktaları derledik. Detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor…

        REKLAM

        KIŞ AYLARINDA EVCİL HAYVANLARINIZI KORUMANIN YOLLARI

        Kış ayları, birçok hayvan için eğlenceli kar oyunları anlamına gelse de düşük sıcaklıklar ciddi riskler barındırır. Özellikle köpekler karla oynamayı çok sevdiği için soğuğun etkisini çoğu zaman fark etmez. Bu nedenle sahiplerin doğru adımları bilmesi şart.

        SICAK TUTAN EK ÖNLEMLER

        Soğuk hava, hayvanların uç noktalarını hızla etkiler. Patiler, burun ve kulaklar donma ve hipotermi açısından hassastır. İnce tüylü ya da küçük ırk köpeklerde yalıtımlı montlar ve kazaklar önemli bir koruma sağlar. Su geçirmez pati botları ise hem soğuğu keser hem de buz çözücü tuzun oluşturduğu tahrişi önler.

        KAR SONRASI MUTLAKA KURULAYIN

        Karda oyun oynayan hayvanlar içeri döndüklerinde tamamen ıslanmış olur. Bu ıslaklık hem üşümelerine hem de hastalanmalarına yol açabilir. Kapı yanında bir havlu bulundurmak, her dönüşte hızlıca kurulama yapmak için pratik bir yöntemdir.

        REKLAM

        SOĞUKTA UZUN SÜRE KALMASINA İZİN VERMEYİN

        Donma noktasının altındaki havalarda hayvanların tek başına uzun süre dışarıda kalması risklidir. Zorunlu olarak dışarıda bulunmaları gerekiyorsa içi kuru, rüzgâr almayan ve vücut ısılarını koruyacak bir barınakları olmalıdır.

        BESLENME VE TUZ TEHLİKESİ

        Soğukta daha fazla enerji harcayan köpeklerin mama miktarı bir miktar artırılabilir. Dışarıda metal kap kullanmak doğru değildir; sıcak bir dil metale yapışabilir. Sokaklarda ve kaldırımlarda kullanılan kaya tuzu ise ciddi bir risk oluşturur. Patiden yalanarak alınan tuz zehirlenmeye yol açabilir, bu nedenle yürüyüş sonrası patileri temizlemek gerekir.

        SAĞLIK KONTROLLERİ VE YÜRÜYÜŞ SÜRELERİ

        Diyabet, kalp ya da böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar soğuğa dayanıklılığı düşürür. Bu nedenle kış döneminde veteriner kontrolü daha kritik hale gelir. Donma noktasının altındaki havalarda yürüyüş süreleri 30 dakikanın altında tutulmalı, özellikle yaşlı veya hassas hayvanlar daha kısa süre dışarı çıkarılmalıdır.

        EV İÇİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Taşınabilir ısıtıcılar ya da sıcak radyatörler hayvanların devirebileceği veya temas ederek yanabileceği eşyalardır. Bu alanları bariyerle korumak güvenli bir ortam sağlar.

        Kaynak: The Weather Channel

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"