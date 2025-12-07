Patileri koruyun! Kış hastalıklarına karşı evcil hayvanlarınızı soğuktan korumanın ve sağlıklı tutmanın yolları!

Kediler ve köpekler karla kaplı sokaklarda koşmayı sevse de kışın getirdiği tehlikeler çoğu zaman gözden kaçıyor. Donma riski, tuz zehirlenmesi ve soğuk havaya bağlı hastalıklar, yeterli önlem alınmadığında hızla ortaya çıkabiliyor. Evcil hayvanınızı korumak için dikkat etmeniz gereken noktaları derledik. Detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor…

REKLAM

KIŞ AYLARINDA EVCİL HAYVANLARINIZI KORUMANIN YOLLARI

Kış ayları, birçok hayvan için eğlenceli kar oyunları anlamına gelse de düşük sıcaklıklar ciddi riskler barındırır. Özellikle köpekler karla oynamayı çok sevdiği için soğuğun etkisini çoğu zaman fark etmez. Bu nedenle sahiplerin doğru adımları bilmesi şart.

SICAK TUTAN EK ÖNLEMLER Soğuk hava, hayvanların uç noktalarını hızla etkiler. Patiler, burun ve kulaklar donma ve hipotermi açısından hassastır. İnce tüylü ya da küçük ırk köpeklerde yalıtımlı montlar ve kazaklar önemli bir koruma sağlar. Su geçirmez pati botları ise hem soğuğu keser hem de buz çözücü tuzun oluşturduğu tahrişi önler. KAR SONRASI MUTLAKA KURULAYIN Karda oyun oynayan hayvanlar içeri döndüklerinde tamamen ıslanmış olur. Bu ıslaklık hem üşümelerine hem de hastalanmalarına yol açabilir. Kapı yanında bir havlu bulundurmak, her dönüşte hızlıca kurulama yapmak için pratik bir yöntemdir.

REKLAM SOĞUKTA UZUN SÜRE KALMASINA İZİN VERMEYİN Donma noktasının altındaki havalarda hayvanların tek başına uzun süre dışarıda kalması risklidir. Zorunlu olarak dışarıda bulunmaları gerekiyorsa içi kuru, rüzgâr almayan ve vücut ısılarını koruyacak bir barınakları olmalıdır. BESLENME VE TUZ TEHLİKESİ Soğukta daha fazla enerji harcayan köpeklerin mama miktarı bir miktar artırılabilir. Dışarıda metal kap kullanmak doğru değildir; sıcak bir dil metale yapışabilir. Sokaklarda ve kaldırımlarda kullanılan kaya tuzu ise ciddi bir risk oluşturur. Patiden yalanarak alınan tuz zehirlenmeye yol açabilir, bu nedenle yürüyüş sonrası patileri temizlemek gerekir. SAĞLIK KONTROLLERİ VE YÜRÜYÜŞ SÜRELERİ Diyabet, kalp ya da böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar soğuğa dayanıklılığı düşürür. Bu nedenle kış döneminde veteriner kontrolü daha kritik hale gelir. Donma noktasının altındaki havalarda yürüyüş süreleri 30 dakikanın altında tutulmalı, özellikle yaşlı veya hassas hayvanlar daha kısa süre dışarı çıkarılmalıdır.