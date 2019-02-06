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Patlak motosiklet lastiğinden bakın ne yaptı?

Giriş: 06.02.2019 - 10:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Afrika ülkesi Kenya'da sıkça kullanılan motosikletin kullanılmayan tekerleklerinden ayakkabı da yapılıyor. İşte patlak motosiklet lastiğinden ayakkabının yapılışı...

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    Afrika kıtasında yaşayanlar, kısıtlı imkanlar ve gelir düşüklüğü nedeniyle hiçbir ürünü boşa harcamıyor.

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    İmkanların sınırlı olduğu yerleşim yerlerinde insanların geçim kaynaklarından biri de kullanılmayan araç lastiklerinden ayakkabı yapmak! 

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    Sadece motosiklet lastiği, plastik şeritler ve birkaç çividen hazırlanan ayakkabı, basit malzemelerle de güzel işler yapılabileceğini kanıtlıyor. 

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    Daring Danielle isimli bir YouTuber da ziyaret ettiği Kenya'nın Masai köyünde lastikten ayakkabı yaptırdı, ayakkabının yapılışını da takipçileriyle paylaştı. 

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    İşte adım adım lastik ayakkabının yapılışı... 

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