Patlamada yaralanan Furkan'dan acı haber!

İHA

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi Fatih 10. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde, 21 Eylül'de gece saatlerinde doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanan ev harabeye dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derecede yanıklar oluşan İsmail Ö. ve Faruk Furkan Ö. ağır yaralanırken, Sümeyye Ö. (7), anne Zeynep Ö., babaanne Türkan Ö. ve dede İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

MİNİK FURKAN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yangında ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 5 gündür tedavisi devam eden 2 yaşındaki Faruk Furkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi memleketi Başakpınar'da öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.