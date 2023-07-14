Patlayan kazanın 300 metre uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı
Antalya'da adeta korku filmlerinden fırlatılmış bir kare yaşandı! Aksu ilçesinde bulunan palet fabrikasındaki patlamada fırlayan kazan 300 metre ötede bulunan seraya düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi
Antalya'nın Aksu ilçesinde palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü.
Maddi hasara yol açan olayda yaralanan olmadı.FOTO: DHA
Olay, saat 17.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında meydana geldi. Palet fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen patlamada fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü.FOTO: İHA
Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Naylon sera parçalanırken, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı fabrikada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.