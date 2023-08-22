Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır?

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Patoloji, laboratuvar hizmetini de içeren bir klinik branştır. Diğer klinik branşlara bir nevi konsültasyon hizmeti vererek hastalıkların teşhisini sağlar. Bu nedenle patolog mikroskop altında incelerken sadece görüntü ile yetinmemeli, hastanın klinik durumunu, hastalığın başlama zamanını, kişinin daha önce hangi hastalıklara sahip olduğunu da bilmelidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynayan patolojik incelemelerin yapıldığı laboratuvar tekniklerini öğreten bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, hastalıklı doku ve hücrelerin incelenmesi, kanser tarama testleri, mikroskobik analizler ve biyopsi işlemleri gibi konuları öğrenirler.

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü İş İmkanları

        Patoloji Laboratuvar teknikleri ile doku veya vücut sıvılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim veren bir bölümdür. Özellikle hastalıkları teşhis etmek çok önemli bir meslektir. Patoloji laboratuvar teknikleri bölümü iş imkanları içinde birçok farklı iş imkanı vardır. Mezunları, hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel laboratuvarlarda ve üniversitelerde çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri mezunları, tıbbi laboratuvarlarda görev alarak, patolojik inceleme sürecinde doktorlara ve hastalara destek sağlarlar. Örneğin, biyopsi işlemlerinde doktorlara yardımcı olarak, hastalıklı dokuların incelenmesi ve tanı konulması için gerekli olan laboratuvar işlemlerini yapabilirler.

        REKLAM

        Ayrıca, patoloji laboratuvar teknikerleri kanser tarama testleri gibi tıbbi testlerin de yapılmasında görev alırlar. Kanser tarama testleri, kanserin erken teşhis edilmesinde büyük bir öneme sahiptir ve patoloji laboratuvar teknikerleri bu testlerin yapılmasında aktif bir rol oynarlar. Mezunlar, ayrıca araştırma ve geliştirme merkezlerinde veya farmasötik firmalarda da çalışabilirler. Bu alanlarda, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve test edilmesinde görev alabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları, tıbbi laboratuvar işlemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve sağlık sektörü içinde birçok farklı iş imkanı vardır.

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Dersleri

        Patoloji Laboratuvar teknikleri ile doku veya vücut sıvılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim veren bir bölümdür. Üniversitede verilen derslerin çok azı zorunlu dersleri içerirken, çoğu meslekle ilgili bilgileri içermektedir. Belirtilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Laboratuvar Patolojisi Önlisans Diploması verilir. Öğrenciler mezun olduktan sonra patoloji teknisyeni olarak çalışabilirler. Patoloji laboratuvar teknikleri bölümü dersleri okuyanların gördüğü derslerden bazıları şu şekildedir;

        • Anatomi dersi
        • İlk Yardım dersi
        • Hastalık Bilgisi dersi
        • Moleküler Patoloji dersi
        • Mikroanatomi dersi
        • Histoloji dersi
        • Patoloji Laboratuvar Tekniklerinin Uygulanması dersi
        • Genel Kimya dersi
        • Genel Doku Tekniği dersi
        • Genel Mikrobiyoloji dersi
        • Laboratuvar Güvenliği dersi
        • Adli Tıp dersi
        • Hücre Teknolojisi 1 dersi
        • Hücre Teknolojisi 2 dersi
        • Patolojide Temel Kavramlar dersi
        • Patolojide Kullanılan Cihaz Ve Bakımı dersi
        • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Mezunları İş Olanakları

        Patolojik inceleme için gerekli olan numunelerin mikroskopi aşamasına gelebilmesi için etkin ve detaylı bir laboratuvar çalışmasından geçmesi gerekmektedir. Spesifik patoloji hizmetleri, hem anatomik patolojiyi (cerrahi patoloji, sitopatoloji, otopsi muayenesi) hem de klinik patolojiyi (böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı vb.) - patolog tarafından mikroskopla yapılan değerlendirmeler sonrasında 'Patoloji Raporu' olarak içermektedir. Patolojinin laboratuvar kısmında çok dikkatli bir çalışma gerekir ve bu aşama hastalığın teşhisini doğrudan etkiler. Mezunları, hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel laboratuvarlarda ve üniversitelerde çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri mezunları, tıbbi laboratuvarlarda görev alarak, patolojik inceleme sürecinde doktorlara ve hastalara destek sağlarlar. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları, tıbbi laboratuvar işlemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve sağlık sektörü içinde birçok farklı iş imkanı vardır.

        Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü nedir?
        Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı