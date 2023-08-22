Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Patoloji, laboratuvar hizmetini de içeren bir klinik branştır. Diğer klinik branşlara bir nevi konsültasyon hizmeti vererek hastalıkların teşhisini sağlar. Bu nedenle patolog mikroskop altında incelerken sadece görüntü ile yetinmemeli, hastanın klinik durumunu, hastalığın başlama zamanını, kişinin daha önce hangi hastalıklara sahip olduğunu da bilmelidir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynayan patolojik incelemelerin yapıldığı laboratuvar tekniklerini öğreten bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, hastalıklı doku ve hücrelerin incelenmesi, kanser tarama testleri, mikroskobik analizler ve biyopsi işlemleri gibi konuları öğrenirler.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü İş İmkanları

Patoloji Laboratuvar teknikleri ile doku veya vücut sıvılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim veren bir bölümdür. Özellikle hastalıkları teşhis etmek çok önemli bir meslektir. Patoloji laboratuvar teknikleri bölümü iş imkanları içinde birçok farklı iş imkanı vardır. Mezunları, hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel laboratuvarlarda ve üniversitelerde çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri mezunları, tıbbi laboratuvarlarda görev alarak, patolojik inceleme sürecinde doktorlara ve hastalara destek sağlarlar. Örneğin, biyopsi işlemlerinde doktorlara yardımcı olarak, hastalıklı dokuların incelenmesi ve tanı konulması için gerekli olan laboratuvar işlemlerini yapabilirler.

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Ayrıca, patoloji laboratuvar teknikerleri kanser tarama testleri gibi tıbbi testlerin de yapılmasında görev alırlar. Kanser tarama testleri, kanserin erken teşhis edilmesinde büyük bir öneme sahiptir ve patoloji laboratuvar teknikerleri bu testlerin yapılmasında aktif bir rol oynarlar. Mezunlar, ayrıca araştırma ve geliştirme merkezlerinde veya farmasötik firmalarda da çalışabilirler. Bu alanlarda, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve test edilmesinde görev alabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları, tıbbi laboratuvar işlemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve sağlık sektörü içinde birçok farklı iş imkanı vardır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Dersleri

Patoloji Laboratuvar teknikleri ile doku veya vücut sıvılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim veren bir bölümdür. Üniversitede verilen derslerin çok azı zorunlu dersleri içerirken, çoğu meslekle ilgili bilgileri içermektedir. Belirtilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Laboratuvar Patolojisi Önlisans Diploması verilir. Öğrenciler mezun olduktan sonra patoloji teknisyeni olarak çalışabilirler. Patoloji laboratuvar teknikleri bölümü dersleri okuyanların gördüğü derslerden bazıları şu şekildedir;

Anatomi dersi

İlk Yardım dersi

Hastalık Bilgisi dersi

Moleküler Patoloji dersi

Mikroanatomi dersi

Histoloji dersi

Patoloji Laboratuvar Tekniklerinin Uygulanması dersi

Genel Kimya dersi

Genel Doku Tekniği dersi

Genel Mikrobiyoloji dersi

Laboratuvar Güvenliği dersi

Adli Tıp dersi

Hücre Teknolojisi 1 dersi

Hücre Teknolojisi 2 dersi

Patolojide Temel Kavramlar dersi

Patolojide Kullanılan Cihaz Ve Bakımı dersi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Mezunları İş Olanakları

Patolojik inceleme için gerekli olan numunelerin mikroskopi aşamasına gelebilmesi için etkin ve detaylı bir laboratuvar çalışmasından geçmesi gerekmektedir. Spesifik patoloji hizmetleri, hem anatomik patolojiyi (cerrahi patoloji, sitopatoloji, otopsi muayenesi) hem de klinik patolojiyi (böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı vb.) - patolog tarafından mikroskopla yapılan değerlendirmeler sonrasında 'Patoloji Raporu' olarak içermektedir. Patolojinin laboratuvar kısmında çok dikkatli bir çalışma gerekir ve bu aşama hastalığın teşhisini doğrudan etkiler. Mezunları, hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel laboratuvarlarda ve üniversitelerde çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri mezunları, tıbbi laboratuvarlarda görev alarak, patolojik inceleme sürecinde doktorlara ve hastalara destek sağlarlar. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları, tıbbi laboratuvar işlemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve sağlık sektörü içinde birçok farklı iş imkanı vardır.