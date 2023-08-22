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        Haberler Gündem Eğitim Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Pastacılık ve Fırıncılık programının amacı, yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerde pastacı ve fırıncı taleplerini karşılayabilecek, alanında yeterli bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmek, alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere fırsat yaratmaktır. Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü, gıda sektörüne yönelik bir bölümdür ve öğrencilere pasta, ekmek, tatlı ve şekerleme üretimi konularında eğitim verirler. Bu bölümde öğrenciler, farklı hamur işi teknikleri, malzemelerin kullanımı, hijyen kuralları ve gıda güvenliği gibi konuları öğrenirler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:02
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        Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü nedir?
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        Pastacılık ve ekmekçilik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Mezunları, pastane, fırın, otel ve restoran gibi işletmelerde çalışabilirler. Aynı zamanda, kendi işletmelerini açarak, pasta, ekmek, tatlı ve şekerleme üretimi yapabilirler. Bazı mezunlar ise, gıda sektöründe ürün geliştirme, satış ve pazarlama konularında da görev alabilirler.

        Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü İş İmkanları

        Pastacılık ve Fırıncılık programından mezun olan öğrenciler, pastacı, pastacı, pastacı yardımcısı, baklavacı, pastacı, fırıncı ve çikolatacı gibi çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olacaklardır. Mezunlar aynı zamanda aşağıdaki yeteneklere sahip olma fırsatını yakalayacaktır.

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        • Fırıncılık ve pastacılıkla ilgili temel kavramları ve mesleki standartları tanımlayabilme
        • Çikolata, kek, tatlı ve ekmek için yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan üretim yöntemlerini ve teknik ekipmanları kullanabilmek
        • Pastacılık ve fırıncılık alanında üretilen ürünlerin estetik sunumlarını yapabilmek
        • Gıda güvenliği kapsamında ürün yapabilme konusunda bilgi sahibi olmak

        Gıda sektörü olduğu için pastacılık ve ekmekçilik bölümü iş imkanları oldukça fazladır. Örneğin, bir Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü mezunu, bir otel veya restoranın pastane bölümünde çalışarak, pasta ve tatlı üretimi yapabilir. Aynı zamanda, bir fırında ekmek üretimi yaparak, müşterilere taze ekmek sunabilir. Kendi işletmesini açan bir mezun ise, müşterilerine özel tasarım pastalar ve tatlılar sunarak, işletmesini büyütebilir.

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        Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü mezunları, gıda sektöründe birçok farklı iş imkanına sahiptirler. Özellikle pastane ve fırın işletmelerinde, işletmenin ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği önemli olduğu için, bu bölüm mezunlarına iş imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, gıda sektöründe ürün geliştirme, satış ve pazarlama gibi konularda da çalışma imkanları mevcuttur.

        Pastacılık Ve Ekmekçilik Bölümü Dersleri

        Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü, gıda sektörüne yönelik bir bölümdür ve öğrencilere pasta, ekmek, tatlı ve şekerleme üretimi konularında eğitim verirler. Bu bölümde öğrenciler, farklı hamur işi teknikleri, malzemelerin kullanımı, hijyen kuralları ve gıda güvenliği gibi konuları öğrenirler.

        • Pastacılık ve Ekmekçiliğe Giriş dersi
        • Hamur Teknikleri
        • Pastacılık Teknikleri dersi
        • Beslenme İlkeleri dersi
        • İngilizce(zorunlu seçmeli)
        • Almanca (zorunlu seçmeli)
        • Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu dersi
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        • Yöresel Ekmek Yapımı dersi
        • Menü Planlama ve Tasarımı
        • Yöresel Tatlılar dersi
        • İleri Pastacılık Teknikleri
        • Çikolata Sanatı
        • Uluslararası Ekmek Yapımı
        • Pastacılıkta Dekorasyon
        • Artizan Ekmek Yapım Teknikleri
        • Yaratıcı Pasta ve Tatlı Uygulamaları
        • Bitirme Projesi

        Pastacılık Ve Ekmekçilik Mezunları İş Olanakları

        Pastacılık ve Ekmekçilik alanını tercih eden mezunlar, iş fırsatları açısından özellikle özel sektörde geniş bir yelpazeye sahiptir. Kamu sektöründe daha sınırlı sayıda iş olanağı bulunsa da, Pastacılık ve Ekmekçilik sektörüne artan ilgiyle birlikte mezunların iş perspektifleri de olumlu yönde gelişiyor. Bu sektördeki iş olanaklarının yoğunlaştığı noktalar, özellikle büyük şehirler ve turistik destinasyonlardır. Pastacılık Ve Ekmekçilik Mezunları İş Olanakları nelerdi? Mezunlar, özel sektördeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirler: Lüks otellerin mutfağı ve pastane birimleri, Catering hizmeti sunan şirketler, Havayolu işletmelerinin yiyecek servisi bölümleri, Konaklama ve gezi odaklı gemiler olan kruvaziyerler, Ekmek üretimi yapan fırınlar ve diğer gıda işletmeleri.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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