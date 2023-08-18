Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk - Adana Demirspor Haberleri

        Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek maçı sonrası, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedefimize ulaşmış olduk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan’ın NK Osijek takımı ile karşılaşan Y. Adana Demirspor, maçı 3-2 kaybetti. Ancak ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertli ekip adını Play-off’a yazdırdı. Bu sonuçla Adana Demirspor, Play Off’ta Belçika’nın Genk takımı ile karşılaşacak.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Osijek’in direkt gol atmak için önde baskı yapacağını ve sert oynayacaklarını biliyorduk. Maçın ilk 20 dakikasında bizden daha iyilerdi. Ancak sonrasında biz maça konsantre olduk ve kendi oyunumuzu oynadık. Yediğimiz goller üzücüydü ancak ilk maçta iyi bir sonuç aldığımız için mutluyduk. Hedefimiz turu geçmekti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk. Böyle bir maç olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı.

        "EN İYİ 11 İLE ÇIKACAĞIZ"

        Belçika’nın Genk takımına karşı en iyi 11 ile sahaya çıkacaklarını vurgulayan Patrick Kluivert, “Bütün gereken hazırlıkları yapacağız. Stratejimizi belirledikten sonra en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu maçta da kendi hatalarımızdan çıkartmamız gereken dersleri alacağız” dedi.

        Adana Demirspor taraftarlarından her zaman memnun olduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, daha sonra şunları söyledi:

        “Bütün taraftarlarımız adına çok mutluyuz. Adana Demirspor’a Avrupa kupalarında katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu Avrupa kupalarında gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gideriz ve tekrardan taraftarlarımız ile kucaklaşmak içinde bekliyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!