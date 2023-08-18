Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek maçı sonrası, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan’ın NK Osijek takımı ile karşılaşan Y. Adana Demirspor, maçı 3-2 kaybetti. Ancak ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertli ekip adını Play-off’a yazdırdı. Bu sonuçla Adana Demirspor, Play Off’ta Belçika’nın Genk takımı ile karşılaşacak.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Osijek’in direkt gol atmak için önde baskı yapacağını ve sert oynayacaklarını biliyorduk. Maçın ilk 20 dakikasında bizden daha iyilerdi. Ancak sonrasında biz maça konsantre olduk ve kendi oyunumuzu oynadık. Yediğimiz goller üzücüydü ancak ilk maçta iyi bir sonuç aldığımız için mutluyduk. Hedefimiz turu geçmekti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk. Böyle bir maç olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ 11 İLE ÇIKACAĞIZ"

Belçika’nın Genk takımına karşı en iyi 11 ile sahaya çıkacaklarını vurgulayan Patrick Kluivert, “Bütün gereken hazırlıkları yapacağız. Stratejimizi belirledikten sonra en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu maçta da kendi hatalarımızdan çıkartmamız gereken dersleri alacağız” dedi.

Adana Demirspor taraftarlarından her zaman memnun olduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, daha sonra şunları söyledi:

“Bütün taraftarlarımız adına çok mutluyuz. Adana Demirspor’a Avrupa kupalarında katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu Avrupa kupalarında gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gideriz ve tekrardan taraftarlarımız ile kucaklaşmak içinde bekliyorum.”