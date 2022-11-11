7,5 milyon euro'luk tecavüz cezası!

"Crash" (Çarpışma) filminin yönetmeni ve "Million Dollar Baby" ile "Casino Royale" filmlerinin senaristi olan 69 yaşındaki Paul Haggis, 19 Ekim'de başlayan davada film endüstrisinde reklamcılık yapan Haleigh Breest tarafından 2013'te kendisine tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Euronews'in haberine göre; 2017'de açılan davada Breest, 31 Ocak 2013 akşamı Manhattan'daki bir film gösteriminin ardından, bir bara gitmeyi tercih ettiğini söylemesine rağmen yönetmenin kendisine evinde bir şeyler içmek için ısrar ettiğini anlattı.

"DURMASI İÇİN YALVARDIM"

Haleigh Breest, Haggis'in daha sonra kendisini istemediği yakınlaşmalara maruz bıraktığını ve durması için yalvarmasına rağmen kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Bu iddiaları reddeden Haggis ise, reklamcının çapkın olduğunu ve bazen çelişkili görünse de tamamen rızaya dayalı bir etkileşim içinde öpüşme başlattığını söyledi.

Ünlü isim, cinsel ilişkiye girip, girmediklerini ise hatırlayamadığını ifade etti.