7,5 milyon euro'luk tecavüz cezası!

PAUL HAGGIS HAKKINDA

"Walker Texas Ranger" serisinin yaratıcılarından biri olarak tanınan Paul Haggis, "Crash" (Çarpışma) ile "En İyi Film" ve "En İyi Özgün Senaryo" dallarında 2006 Oscar Ödülleri'ni kazandı.

Ayrıca "Million Dollar Baby", "Memoirs of our Fathers" ve Clint Eastwood'un "Letters from Iwo Jima" filmlerinin yanı sıra "James Bond" efsanesi "Casino Royale" ile "Quantum of Solace" bölümlerinin de senaristiydi.

Fotoğraflar: AP, Reuters