        Haberler Spor Futbol Fransa Paul Pogba sahalara dönmeye hazırlanıyor! - Futbol Haberleri

        Paul Pogba sahalara dönmeye hazırlanıyor!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya transfer olan ve burada sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:26
        Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu.

        2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

        Pogba'nın sahalara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü Rennes deplasmanında gerçekleşecek.

        811 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR

        Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te (811 gün) Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı. Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

