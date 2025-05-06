Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Paulo Dybala'dan Mourinho itirafı! - Futbol Haberleri

        Paulo Dybala'dan Mourinho itirafı!

        Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Roma'ya imza atmasında Jose Mourinho'nun etkili olduğu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paulo Dybala'dan Mourinho itirafı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Roma forması giyen Paulo Dybala, 2022 yılında Juventus'tan ayrılması ve Roma'ya transferiyle ilgili itiraflarda bulundu.

        JOSE MOURINHO İTİRAFI

        Juventus ile o dönem sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya imza atan Arjantinli yıldız, Roma tercihinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.

        Juventus'tan Roma'ya transfer sürecini anlatan Dybala, "O anda her şey çok garip geliyordu. Nerede oynayacağımı, ne olacağını veya neredeyse evim haline gelen İtalya'dan ayrılmak zorunda kalıp kalmayacağımı bilememek çok kötüydü. 12-13 yıldır İtalya'dayım ve dürüst olmak gerekirse burayı, Arjantin'den daha iyi biliyorum." dedi.

        O dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile konuşmasını anlatan Dybala, "Beklemek istedim. Mourinho, özel birisi ve her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Onun telefonunu görmezden gelemezdim. Beni ikna edeceğini biliyordum." sözlerini sarf etti.

        ROMA'DAKİ KARŞILAMA

        Roma'ya transferinin ardından taraftarların kendisini karşılamasının unutulmaz olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, "Hayatımda ilk kez bacaklarımın gerçekten titrediği anlardan birisiydi. 50 bin veya 60 bin kişinin önünde futbol oynamak normal. Ama onlar bir gösteriyi, maçı izlemeye geliyorlar. Oradaki kalabalık ise sadece benim için oradaydı. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Taraftarlar beni gerçekten şaşırttı. Hayatım ve kariyerim için çok güzel, eşsiz bir andı. O anda, bana gösterdikleri sevgiye karşılık verebilmek için iki kat daha fazla çalışmam gerektiğini anlamadım." diye konuştu.

        SUUDİ ARABİSTAN

        Juventus'tan ayrılmasının ardından ve Roma'da forma giydiği dönemde adı zaman zaman Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Dybala, "Yalan söylemeyeceğim, bu rakamlar insanı gerçekten düşündürüyor. Ama ailemle birlikte Roma'da çok mutluyum. Eşim, hayatımın önemli bir parçası ve onun mutluluğu, benim mutluluğumdur. Anneme sorarsanız, benim gitmemi en çok istemeyen kişi oydu. Harika bir kariyerim oldu ve Roma'da; taraftarlardan, kulüp sahiplerinden ve sokaktaki insanlarda gördüğüm sevgiyi başka bir yerde bulabilir miyim, bilmiyorum. Her şeyi tartıp en doğru kararı vermelisiniz. Bu yüzden Roma'da kalmaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı