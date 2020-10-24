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HaberlerTelevizyonPayitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı yayınlandı!Payitaht Abdülhamid 122. bölümde neler oldu? Payitaht Abdül
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Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 122. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid 23 Ekim Cuma akşamı 122. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki Payitaht Abdülhamid 122. bölümde neler oldu? İşte Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı...

Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı yayınlandı!Payitaht Abdülhamid 122. bölümde neler oldu? Payitaht Abdül

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 122. bölümüyle dün gece ekrandaydı. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Payitaht Abdülhamid 122. bölümde neler oldu? Peki, Payitaht Abdülhamid 123. bölümde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 122. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saray önünde patlatılan arabanın tahkikat raporu Abdülhamid’e getirilir. Cesedin Hechler’e ait olup olmadığı net değildir. İngilizler Hechler’in yeniden sefir olması için evraklarının tamamlandığını, Osmanlı’nın sefiri öldürerek savaş suçu işlediğini, Abdülhamid’e deklare ederler. İngilizler hadiseyi kamuoyuna ilan etmemek için saraya tek şart koşarlar: Osmanlı’nın Akabe’den çekilmesi… Kendisinden emin olan Sultan Abdülhamid, Hechler’i yeniden ortaya çıkarmak için bir oyun kurar. Sarayda gazetecilerin de katıldığı bir davette, keman dinletisi gerçekleştirir. Artin’i korumak üzere görevlendirilen Söğütlü ve ekibi Eşref Aziz’in gayrinizami harpçi olduğunu öğrenir. Söğütlüler, Eşref Aziz’i attıkları hapisten çıkarırlar. Ancak diğer taraftan üçlerin kilit isimleri Zakaryan ve Tatavlalı Eşref Aziz’i öldürmek için tuzağa çekerler. Abdülhamid’in iyi niyetli tavrı Fatma’nın onun hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeye yetmez. Bidar’ın aşırıya kaçan tedbirleri herkesi bunaltır. Fatma haremde beli hançerli dolaşmaya başlayınca Bidar’ın şüpheleri iyice artar. Bidar ve Fatma Abdülhamid’in huzurunda restleştiğinde haklı çıkan kim olacaktır? Eşref Aziz tuzaktan kurtulabilecek midir?

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