Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde hangi oyuncular var? İşte oyuncu kadrosu
- Bülent İnal (Abdülhamid)
- Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan)
- Hakan Boyav (Mahmud Paşa)
- Selen Öztürk (Seniha Sultan)
- Saygın Soysal (Theodor Herzl)
- Ezgi Eyüboğlu (Ahsen)
- Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)
- Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)
- Gözde Kaya (Hatice Sultan)
- Duygu Gürcan (Naime Sultan)
- Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa)
- Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso)
- Kaan Turgut (Sabahattin)
- Elif Özkul (Fehime Sultan)
- İbrahim Kendirci (Yusuf)
- Aydın Sigalı (Osman Paşa)
- Fatih Sevdi (İzzet Paşa)
- Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)
- Volkan Keskin (Murad)
- Taner Ertürkler (Selim Paşa)
- Cemre Baysel (Firuze)
- Nik Xhelilaj (Marco)
- Kevork Malıkyan (Parvus)
- Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl)
- Güzide Arslan (Dilşat)
- Leya Kırşan (Güzide)
- Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman)
- Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam)
- Ercüment Fidan (Lord William)
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