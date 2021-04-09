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Paypal'ın Kurucusu açıkladı: Bitcoin finansal silah olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto para birimi Bitcoin ile ilgili ilginç bir açıklama da Paypal’ın kurucularından olan ve büyük bir kripto para destekçisi olarak bilinen Peter Thiel'den geldi

Paypal'ın Kurucusu açıkladı: Bitcoin finansal silah olabilir

Büyük bir kripto para destekçisi olarak bilinen Peter Thiel, Bitcoin’in Çin’in ABD’ye karşı kullandığı finansal bir silah olabileceğini söyledi.

ABD hükümetine kripto paralar üzerinde daha sıkı düzenlemeler uygulama çağrısında bulunan Thiel, “Bu noktada merak ettiğim şey, Bitcoin’in aynı zamanda Çin’in ABD’ye karşı kullandığı bir finansal silah olarak düşünülüp düşünülemeyeceği” dedi.

Richard Nixon Foundation’ın bir etkinliğinde konuşan Thiel, “Jeopolitik perspektiften bakıldığında, Eğer Çin Bitcoin’de uzun pozisyon almışsa ABD Bitcoin’in nasıl işlediğiyle ilgili daha sert sorular sormalı” diye ekledi.

Amerikan şirketlerini Pekin ile iş yapma konusunda eleştiren Thiel’in yer aldığı etkinlikte eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da bulunuyordu.

Etkinlik sırasında Thiel, 2019 yılındaki bir konuşmasında Amerikan çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladığı Google’a karşı eleştirilerinin dozunu biraz daha artırdı.

Google’ın yapay zeka teknolojisinin Çin’in Sincan bölgesinde kullanılıp kullanılmadığı konusunda, kendisi olsaydı şirketin elemanlarına baskı yapacağını belirten Thiel, "Bu konuda bir şey bilmiyoruz ve sormuyoruz" dedi.

2018 yılında Silikon Vadisini terk eden Thiel, ABD’nin incelemeye aldığı teknoloji şirketleri arasında Apple’ın da bulunması gerektiğini savunuyordu.

Konuyla ilgili "Apple ABD’nin çıkarları için yapısal sorunlar yaratan tek teknoloji şirketi" diyen Thiel, Apple ve Çin arasında gerçekten iyi bir sinerji bulunduğunu vurgulamıştı.

ABD’nin Hindistan’ın yolunda giderek TikTok’u da yasaklaması gerektiğini belirten Thiel, TikTok’u ABD değerlerine karşı bir tehdit olarak gören Facebook’un yönetim kurulunda da yer alıyor.

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