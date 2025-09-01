Pazar tezgahında 'irili, ufaklı' aldatmacaya ceza

Sonbaharın yaklaşmasıyla evlerde kışlık konserve hazırlığı hızlandı.

Vatandaşlar yaz döneminde bol olan meyve ve sebzelerden kış aylarında da tüketebilmek için çeşit çeşit salça, reçel, turşu hazırlığı yapmaya başladı. Kışlık gıda hazırlığının hızlandığı bu dönemde pazarlarda alışveriş yoğunluğu arttı. Tüketicinin pazarda uygun fiyata kaliteli ürün satın alma arzusuyla alışverişini fırsata dönüştürmek isteyen kötü niyetli kişiler, etiket ve ürün aldatmacasından '5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında cezayla karşı karşıya kalabilir.

ETİKETTE 'BÜYÜK- KÜÇÜK' FİYAT YAZIMI KANDIRMACASINA CEZA

5957 sayılı kanuna göre pazarda aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması, ölçü ve tartı aletlerinin hileli şekilde kullanılması, hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmasının cezası 3 bin 541 lira. Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelik gereğince, rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesine, birim fiyatı belirtilmesine aykırı hareket edilmesi halinde 1707 lira ceza uygulanacak. Çevreyi rahatsız edecek şekilde veya bağırarak satış yapılmasına ise 881 lira ceza uygulanacak.