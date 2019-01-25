Çorum'da pazarda iki kişinin tartışması kavgaya dönüşünce tabancayla ateş edildi. O sırada pazarda alışveriş yapan bir kadın tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kavga sırasında yanında bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi o esnada pazarda alışveriş yaptığı öğrenilen H.E. (53) isimli kadının eline isabet etti. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra talihsiz kadın Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.