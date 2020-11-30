Miloynlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren yeni koronavirüs kararları ile iligli son dakika açıklamaları geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir yükseliş trendine geçen koronavirüs salgını ile ilgili yeni önlemlerin alınmasına ilişkin gerçekleştirilen toplantı öncesi vatandaşlar; pazarlar kapanacak mı sorusunun cevaplarını aramaya başladı...

PAZAR YERLERİ KAPANACAK MI?

Pazar yerleri koronavirüs bulaşının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Dolayısıyla Pazarlara HES koduyla girilip girilmemesi Kabine’nin gündeminde olacak.

Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı. Bunun tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı’nda değerlendirmeler yapılacak.