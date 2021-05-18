Semt pazarları saat kaça kadar açık? Kademeli normalleşme sürecinin detaylarının yer aldığı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgenin yayınlanmasının ardından "Pazarlar açık mı?" sorusu da cevabını buldu. İşte, merak edilen "Semt pazarları saat kaça kadar açık?" sorusunun cevabı...

PAZARLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Semt pazarlarıyla ilgili merak edilip araştırılan "Pazarlar açık mı?" ve "Pazarlar saat kaça kadar açık?" sorularının cevabıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu bilgilere yer verildi:

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.