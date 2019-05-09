Pazı çorbası nasıl yapılır? Pazılı Makarna Çorbası nasıl yapılır?

Pazı çorbası tarifi karadeniz yemeklerinin en özel tariflerinden biri. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak pazı çorbası yapımı kolay çorbalardan biri. Pazı çorbası nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, işte pazı çorbası tarifi:

PAZI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

2 demet pazı

2 çorba kaşığı tereyağ

1,5 lt su

Yarım kg patates

tuz

Nasıl yapılır?

Pazıları temizledikten sonra ince ince doğrayın. Tereyağını eritin ve pazıları kavurun. Suyu ilave edin. Patatesleri küp küp doğrayın ve tencereye ekleyin. Pazı çorbasına isteğinize göre tuz ve karabiber atın. Patatesler yumuşayıncaya kadar kaynatın. İşte Pazı çorbası tarifi aslında bu kadar basit. Afiyet olsun!