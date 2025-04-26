Pedallar 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), yarın Antalya'da başlayacak.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etaptan oluşacak. TUR 2025'te 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, 1153 kilometre boyunca pedal çevirecek.

TUR 2025'te 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 7 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım, organizasyonda yer alacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

2023'te UCI Avrupa Turu altında 2.1 yarışma kategorisinde yapılan tur, 2024'te yeniden Pro Serisi yarışları arasına girdi ve 2025'te Pro Serisi olarak düzenlenecek.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen organizasyon, 2021 ve 2022'de UCI'nın yeni oluşturduğu Pro Serisi'ne alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Organizasyonda TRT Spor ve Eurosport, 8 etabı her gün 2 saat canlı yayımlayacak. TUR 2025, Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'dan okyanus ülkelerine kadar izlenebilecek. 5 kıtada 13 dilde yapılacak yayınlar ile 190 ülkeye yayım yapılacak. Çekimler hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan gerçekleşecek.

Bisiklet dünyasının en prestijli yarışlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu 5 kıta 190 ülkeden milyonlarca bisikletsever takip edecek.

LİDERLERİN MAYOLARI

Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyiyor. Buna göre lider bisikletçiler, şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

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Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

EN FAZLA KAZANANLAR

TUR'da en fazla etap galibiyeti bulunan isimler şöyle:

Sporcu Ülkesi Etap galibiyeti 1 Andre Greipel Almanya 11 Mark Cavendish Büyük Britanya 11 3 Sam Bennett İrlanda 9 4 Jasper Philipsen Belçika 7 5 Svetoslav Tchanliev Bulgaristan 6

PROFESYONEL TAKIMLARIN KATILIMINDAN BERİ TURU 2 KEZ KAZANAN ÇIKMADI

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı. Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan ve Kazak, 9 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.

Son 16 turun şampiyonları şöyle:

Yıl Sporcu Ülkesi Takımı 2008 David Garcia Dapena İspanya Karpin-Galicia 2009 Daryl Impey Güney Afrika Barloworld 2010 Giovanni Visconti İtalya ISD-NERI 2011 Alexander Efimkin Rusya Type 1-Sanofi Aventis 2012 Alexsandr Dyachenko Kazakistan Astana 2013 Natnael Berhane Eritre Europcar 2014 Adam Yates Büyük Britanya Orica-GreenEDGE 2015 Kristijan Durasek Hırvatistan Lampre-Merida 2016 Jose Gonçalves Portekiz Caja Rural-Seguros RGA 2017 Diego Ulissi İtalya BAE Emirates 2018 Eduard Prades İspanya Euskadi-Murias 2019 Felix Grossschartner Avusturya Bora-Hansgrohe 2020 Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmadı - - 2021 Jose Manuel Diaz İspanya Delko 2022 Patrick Bevin Yeni Zelanda İsrail-Premier Tech 2023 Alexey Lutsenko Kazakistan Astana Kazakistan 2024 Frank van den Broek Hollanda Dsm-Firmenich PostNL

TUR 2025'TE YILDIZLAR GEÇİDİ

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yıldız bisikletçiler de yer alacak.

TUR 2024'ün şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç yıldız Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck), tırmanış ustaları olarak öne çıkıyor.

Sprinter olarak İtalya Turu ve Fransa Turu'nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu bisikletçi Elia Viviani (Lotto) ile Tour de France'ta 4 kez etap zaferi kazananı Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) dikkati çekiyor.

60'ıncısı düzenlenecek dev organizasyonun gediklisi takımlar da var. Kazakistan temsilcisi XDS Astana ile İtalya ekibi VF Group Bardiani-CSF-Faizane, 14. kez bu turda yer alacak.

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TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ TANITILACAK

Dünyanın dört bir yanında TUR 2025'i takip edecek izleyicilere Türkiye'nin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunulacak.

TUR 2025'te 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak.

Dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon, mandalina bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ya da sakız ağaçlarından oluşan rotalarda pedal çevirecek. Turda, çay, Türk kahvesi, simit, yöresel lezzetler, sevimli liman kedileri, nazar boncuğu gibi kültürel değerler de televizyon ekranlarına yansıtılacak.

Turun 1. etabı olan 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabında tarihi Kaleiçi sokakları, Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve Yivli Minare, Silyon Antik kenti ve Belek'in güzellikleri ekranlardan izleyici ile buluşturulacak.

Kemer-Kalkan etabında ise Patara Plajı, Yanartaş, Myra Antik Kenti, dalış noktaları ve dünyaca ünlü plajlar ekrana yansırken Fethiye-Marmaris etabında da Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, nesli koruma altındaki caretta carettalar ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Turun 4. etabı Marmaris-Akyaka etabında da denize açılan orman yolları, yelken rotaları, uçurtma sörfü gibi görüntüler arka fonda bisikletçilere eşlik edecek. Marmaris-Aydın etabında ise Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçlarının güzellikleri ekranlardan verilecek.

Turun 6. etabı Kuşadası-Selçuk'ta Kuşadası, Güvercinada, Efes, Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi, Selçuk-Çeşme etabında da Şirince Köyü, Seferihisar, Çeşme kıyıları ekranlara yansıtılacak.

Turun son etabı olan Çeşme-İzmir etabında da İzmir'in simgesi Saat Kulesi, yöresel lezzetleri, antik kentler, üzüm bağları ekranlardan tanıtılacak.