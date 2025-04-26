Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Pedallar 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek - Diğer Haberleri

        Pedallar 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), yarın Antalya'da başlayacak. TUR 2025'te 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 7 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım, organizasyonda yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUR 2025 başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), yarın Antalya'da başlayacak.

        Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

        1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etaptan oluşacak. TUR 2025'te 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, 1153 kilometre boyunca pedal çevirecek.

        REKLAM

        TUR 2025'te 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 7 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım, organizasyonda yer alacak.

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

        1. Etap (27 Nisan): Antalya-Antalya, 132 kilometre

        2. Etap (28 Nisan): Kemer-Kalkan, 167,4 kilometre

        3. Etap (29 Nisan): Fethiye-Marmaris, 175,9 kilometre

        4. Etap (30 Nisan): Marmaris-Akyaka (Kıran), 115,4 kilometre

        5. Etap (1 Mayıs): Marmaris-Aydın, 151 kilometre

        6. Etap (2 Mayıs): Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana), 156 kilometre

        7. Etap (3 Mayıs): Selçuk-Çeşme, 144,2 kilometre

        8. Etap (4 Mayıs): Çeşme-İzmir, 108,7 kilometre

        TAKIMLAR

        Dünya Turu takımları:

        Alpecin-Deceuninck (Belçika), XDS Astana (Kazakistan), Team Picnic PostNL (Hollanda)

        Profesyonel takımlar:

        Lotto (Belçika), Uno-X Mobility (Norveç), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), VF Group-Bardiani CSF-Faizane (İtalya), Burgos-BH (İspanya), Polti Visitmalta (İtalya), Tietama Rockets (Hollanda), Eustkaltel Euskadi (İspanya), Solution Tech Vini Fantini (İtalya), Flanders Baloise (Belçika), Wagner Bazin WB (Belçika), Novo Nordisk (ABD).

        REKLAM

        Kıta takımları:

        Terengganu Polygon (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), China Glory-Mentech (Çin), Bike Aid (Almanya), İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor.

        MİLYONLARCA İZLEYİCİ TUR 2025'İ TAKİP EDECEK

        Bisiklet dünyasının en prestijli yarışlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu 5 kıta 190 ülkeden milyonlarca bisikletsever takip edecek.

        Organizasyonda TRT Spor ve Eurosport, 8 etabı her gün 2 saat canlı yayımlayacak. TUR 2025, Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'dan okyanus ülkelerine kadar izlenebilecek. 5 kıtada 13 dilde yapılacak yayınlar ile 190 ülkeye yayım yapılacak. Çekimler hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan gerçekleşecek.

        TURUN TARİHÇESİ

        İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.

        REKLAM

        Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

        Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen organizasyon, 2021 ve 2022'de UCI'nın yeni oluşturduğu Pro Serisi'ne alındı.

        2023'te UCI Avrupa Turu altında 2.1 yarışma kategorisinde yapılan tur, 2024'te yeniden Pro Serisi yarışları arasına girdi ve 2025'te Pro Serisi olarak düzenlenecek.

        LİDERLERİN MAYOLARI

        Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyiyor. Buna göre lider bisikletçiler, şu mayoları taşıyacak:

        Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

        Yeşil mayo: Sprint lideri

        Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

        REKLAM

        Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

        EN FAZLA KAZANANLAR

        TUR'da en fazla etap galibiyeti bulunan isimler şöyle:

        Sporcu Ülkesi Etap galibiyeti
        1 Andre Greipel Almanya 11
        Mark Cavendish Büyük Britanya 11
        3 Sam Bennett İrlanda 9
        4 Jasper Philipsen Belçika 7
        5 Svetoslav Tchanliev Bulgaristan 6

        PROFESYONEL TAKIMLARIN KATILIMINDAN BERİ TURU 2 KEZ KAZANAN ÇIKMADI

        Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

        2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı. Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan ve Kazak, 9 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.

        Son 16 turun şampiyonları şöyle:

        Yıl Sporcu Ülkesi Takımı
        2008 David Garcia Dapena İspanya Karpin-Galicia
        2009 Daryl Impey Güney Afrika Barloworld
        2010 Giovanni Visconti İtalya ISD-NERI
        2011 Alexander Efimkin Rusya Type 1-Sanofi Aventis
        2012 Alexsandr Dyachenko Kazakistan Astana
        2013 Natnael Berhane Eritre Europcar
        2014 Adam Yates Büyük Britanya Orica-GreenEDGE
        2015 Kristijan Durasek Hırvatistan Lampre-Merida
        2016 Jose Gonçalves Portekiz Caja Rural-Seguros RGA
        2017 Diego Ulissi İtalya BAE Emirates
        2018 Eduard Prades İspanya Euskadi-Murias
        2019 Felix Grossschartner Avusturya Bora-Hansgrohe
        2020 Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmadı - -
        2021 Jose Manuel Diaz İspanya Delko
        2022 Patrick Bevin Yeni Zelanda İsrail-Premier Tech
        2023 Alexey Lutsenko Kazakistan Astana Kazakistan
        2024 Frank van den Broek Hollanda Dsm-Firmenich PostNL

        TUR 2025'TE YILDIZLAR GEÇİDİ

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yıldız bisikletçiler de yer alacak.

        TUR 2024'ün şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç yıldız Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck), tırmanış ustaları olarak öne çıkıyor.

        Sprinter olarak İtalya Turu ve Fransa Turu'nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu bisikletçi Elia Viviani (Lotto) ile Tour de France'ta 4 kez etap zaferi kazananı Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) dikkati çekiyor.

        60'ıncısı düzenlenecek dev organizasyonun gediklisi takımlar da var. Kazakistan temsilcisi XDS Astana ile İtalya ekibi VF Group Bardiani-CSF-Faizane, 14. kez bu turda yer alacak.

        REKLAM

        TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ TANITILACAK

        Dünyanın dört bir yanında TUR 2025'i takip edecek izleyicilere Türkiye'nin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunulacak.

        TUR 2025'te 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak.

        Dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon, mandalina bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ya da sakız ağaçlarından oluşan rotalarda pedal çevirecek. Turda, çay, Türk kahvesi, simit, yöresel lezzetler, sevimli liman kedileri, nazar boncuğu gibi kültürel değerler de televizyon ekranlarına yansıtılacak.

        Turun 1. etabı olan 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabında tarihi Kaleiçi sokakları, Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve Yivli Minare, Silyon Antik kenti ve Belek'in güzellikleri ekranlardan izleyici ile buluşturulacak.

        Kemer-Kalkan etabında ise Patara Plajı, Yanartaş, Myra Antik Kenti, dalış noktaları ve dünyaca ünlü plajlar ekrana yansırken Fethiye-Marmaris etabında da Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, nesli koruma altındaki caretta carettalar ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

        Turun 4. etabı Marmaris-Akyaka etabında da denize açılan orman yolları, yelken rotaları, uçurtma sörfü gibi görüntüler arka fonda bisikletçilere eşlik edecek. Marmaris-Aydın etabında ise Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçlarının güzellikleri ekranlardan verilecek.

        Turun 6. etabı Kuşadası-Selçuk'ta Kuşadası, Güvercinada, Efes, Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi, Selçuk-Çeşme etabında da Şirince Köyü, Seferihisar, Çeşme kıyıları ekranlara yansıtılacak.

        Turun son etabı olan Çeşme-İzmir etabında da İzmir'in simgesi Saat Kulesi, yöresel lezzetleri, antik kentler, üzüm bağları ekranlardan tanıtılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı