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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Pedro Malheiro: En önemlisi 3 puandı - Fenerbahçe Haberleri

        Pedro Malheiro: En önemlisi 3 puandı

        Trabzonspor'un oyuncularından Pedro Malheiro, 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "En önemlisi 3 puandı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:42
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        "En önemlisi 3 puandı"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un sağ beki Pedro Malheiro, galibiyeti değerlendirdi.

        "EN ÖNEMLİSİ 3 PUANDI"

        Pedro Malheiro, maçın ardından şu sözleri kullandı:

        "Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz."

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