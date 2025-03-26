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        Haberler Dünyadan Pedro Pascal'dan Jennifer Aniston'la ilişki iddiasına yanıt

        Pedro Pascal'dan Jennifer Aniston'la ilişki iddiasına yanıt

        Jennifer Aniston ile Pedro Pascal, aralarında aşk olduğu iddiasıyla hayranlarını heyecanlandırmıştı. Pascal, iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:59
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        "Sadece arkadaşız"
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        Jennifer Aniston ile aşk yaşadıkları söylentilerine Pedro Pascal'dan yanıt geldi. Birlikte 3,5 saat süren bir akşam yemeği sonrasında görüntülenen iki oyuncu hakkında ilişki iddiası gündemdeydi. E! News'e konuşan Pascal; "Biz arkadaşız ve birçok arkadaşımızla birlikte akşam yemeğine gittik. Olan bu" ifadesini kullandı.

        49 yaşındaki Pedro Pascal ile 56 yaşındaki Jennifer Aniston, hafta sonu Batı Hollywood'da restoran çıkışında koyu bir sohbete dalmış şekilde görüntülenmişti. İkilinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hayranları, onları birbirlerine çok yakıştırdıklarını belirten mesajlar yazmıştı. İki oyuncunun buluşmasının birlikte rol alabilecekleri bir projeyle ilgili olabileceğini düşünenler de olmuştu.

        Pedro Pascal, özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da geçmişte Maria Dizzia, Lena Headey ve Robin Tunney gibi ünlü yıldızlarla aşk yaşadığı biliniyor. Jennifer Aniston ise 2000 - 2005 arasında Brad Pitt, 2015 - 2018 arasında ise Justin Theroux ile evliydi.

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        #Jennifer Aniston
        #Pedro Pascal
        #ilişki
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