        Haberler Bilgi Gündem Pegasus 9 eurodan başlayan yurt dışı bilet kampanyası başlattı! Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihli uçuşlar için geçerli?

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı! Kampanya hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli?

        Pegasus, 9 eurodan başlayan yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Londra, Prag, Venedik, Berlin, Hamburg, Barcelona, Madrid, Bakü, Köln, Brüksel, Roma gibi birçok şehir için indirimli biletler satışa sunuldu. 29 Ocak bugün itibaren başlayan biletleme süreci 30 Ocak tarihinde sona erecek. Peki, Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihler ve uçuşlar için geçerli, kaç koltuk satışa çıktı? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:09
        1

        Pegasus, bugünden itibaren yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. 9 euro ve vergilerden başlayan bilet kampanyası 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bilet kampanyası doğrultusunda 100 bin koltuk satışa çıkarıldı. Bu kapsamda “Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli olacak, genel kurallar neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        PEGASUS 9 EURODAN BAŞLAYAN YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus, 9 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı indirimli bilet kampanyasını bugün itibarıyla duyurdu. Kampanya 29-30 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

        Yurt dışı kampanyası kapsamında 100 bin koltuk satışa çıktı.

        3

        KAMPANYA HANGİ TERİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 16 Şubat– 30 Nisan 2026 tarihli belirtilen yurt dışı uçuşları için geçerlidir. Kampanyayı kapsayan uçuş hatlarına Pegasus’un web sitesinden ulaşılabilir.

        4

        GENEL KURALLAR

        - Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir kişinin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

        - Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan kişiler, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.

        - Kampanya seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.

        - Pegasus BolBollu üyeleri Kampanyadan, Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanabilir.

        - Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu üyesi için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için 1 adet ile sınırlıdır.

        - Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirler uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

        - Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

        - Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

        - Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
