Pegasus indirimli Kıbrıs bileti kampanyası devam ediyor! Pegasus kampanyası detayları nelerdir?
Pegasus, Kıbrıs yönlü biletler için bir kampanya başlattı. Kıbrıs biletleri 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 10 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada uçak seferleri Kıbrıs inişli olmak üzere; Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir gibi birçok şehri kapsıyor. İşte, Pegasus indirimli Kıbrıs bileti kampanyası...
Pegasus 20-21 Ağustos'ta geçerli olmak üzere iki günlük kampanya başlattı. Kıbrıs yönlü biletler 5 Euro'dan başlayan fyatlarla satışa çıktı. Bu gece bitecek kampanya 10 bin koltuk ile sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası ile indirimli hat seferleri...
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya 20 Ağustos'ta başladı ve 21 Ağustoos saat 23.59'a kadar devam ediyor.
PEGASUS İNDİRİMLİ KIBRIS BİLETLERİ SEYAHAT TARİHLERİ NEDİR?
Kampanya, 20 Kasım 2024-15 Ocak 2025 (Türkiye yerel saatine göre 20 Kasım 2024 saat 00.01’den itibaren 15 Ocak 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kıbrıs uçuşları için geçerli olacaktır.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar
5€+vergilerle olan hatlar:
İzmir-Ercan-İzmir
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova- Ercan-Çukurova
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
9€+vergilerle olan hatlar:
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
19€+vergilerle olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan