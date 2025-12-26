Pegasus, sekiz adet Airbus A321neo uçak kiralayacak

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uçaklar 2012 Airbus Siparişi kapsamında yer alıyor ve 2026 yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Açıklamada, finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşullarının, ayrıca finansman sağlanacak kurumların, teklif toplama ve değerlendirme süreci sonucunda Pegasus yönetimi tarafından belirleneceği belirtildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında 2026 yıl sonuna kadar teslime konu 8 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar, uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.

* 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir. Belirtilen sayılara ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ilave 50 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına alınmıştır."