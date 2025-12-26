Habertürk
        BIST 100 11.336,18 %-0,03
        DOLAR 42,8849 %0,01
        EURO 50,5562 %0,02
        GRAM ALTIN 6.215,93 %0,73
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,04 %3,99
        BITCOIN 88.788,00 %1,07
        GBP/TRY 57,8771 %-0,37
        EUR/USD 1,1781 %-0,03
        BRENT 62,28 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 10.163,04 %0,73
        Pegasus, sekiz adet Airbus A321neo uçak kiralayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Pegasus 8 uçağın maliyetinin finansal kiralama yöntemiyle sağlanacağını duyurdu

        Pegasus Hava Yolları KAP'a yaptığı açıklamayla sekiz adet Airbus A321neo uçağı kiralayarak filosuna katacağını duyurdu

        Giriş: 26.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 26.12.2025 - 08:14
        Pegasus, sekiz adet Airbus A321neo uçak kiralayacak
        Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uçaklar 2012 Airbus Siparişi kapsamında yer alıyor ve 2026 yıl sonuna kadar teslim edilecek.

        Açıklamada, finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşullarının, ayrıca finansman sağlanacak kurumların, teklif toplama ve değerlendirme süreci sonucunda Pegasus yönetimi tarafından belirleneceği belirtildi.

        Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

        "Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında 2026 yıl sonuna kadar teslime konu 8 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar, uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.

        * 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir. Belirtilen sayılara ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ilave 50 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına alınmıştır."

        Sancaktepe'de 16 yaşındaki şüphelinin iş yeri kurşunladığı anlar kamerada

        Sancaktepe'de bir iş yerini haraç almak için kurşunlayan Y.Y (16) ve M.A.Y.A. (31) gözaltına alındı. 2 kişinin iş yerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ise şüphelilerden birinin cep telefonunda bulundu. İş yerini kurşunlayan 16 yaşındaki şüpheli tutukl

