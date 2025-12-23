Pegasus'ta yurt dışı bilet kampanyası: Biletler 5 eurodan başlıyor!
Pegasus yurt dışına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 25 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili rotalarda biletler 5 eurodan başlıyor. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hakkında tüm detaylar
Pegasus yurt dışına özel başlattığı indirim kampanyası kapsamında biletleri 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Üç gün sürecek kampanya kapsamında indirimli rotaların tamamı açıklandı. Peki, Pegasus kampanya tarihleri ne zaman, seyahat tarihleri açıklandı mı?
PEGASUS 5 EURO İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
Pegasus 5 euro bilet kampanyası 23-26 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
İndirimli bilet alan yolcular, 1 Şubat 2026 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
PEGASUS YURT DIŞI İNDİRİMLİ ROTALARIN TAM LİSTESİ