        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'ta yurt dışı bilet kampanyası: Biletler 5 eurodan başlıyor! Pegasus kampanyası tarihleri, rotaları ve seyahat zamanı ne zaman?

        Pegasus'ta yurt dışı bilet kampanyası: Biletler 5 eurodan başlıyor!

        Pegasus yurt dışına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 25 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili rotalarda biletler 5 eurodan başlıyor. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:56
        1

        Pegasus yurt dışına özel başlattığı indirim kampanyası kapsamında biletleri 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Üç gün sürecek kampanya kapsamında indirimli rotaların tamamı açıklandı. Peki, Pegasus kampanya tarihleri ne zaman, seyahat tarihleri açıklandı mı?

        2

        PEGASUS 5 EURO İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

        Pegasus 5 euro bilet kampanyası 23-26 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        İndirimli bilet alan yolcular, 1 Şubat 2026 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        3

        PEGASUS YURT DIŞI İNDİRİMLİ ROTALARIN TAM LİSTESİ

        4
        5
        6
        7
        8
