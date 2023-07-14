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        Pegasus'tan 36 yeni uçak siparişi

        Pegasus Hava Yolları, 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında mevcut uçak siparişlerine ek olarak 36 yeni A321neo model ek uçak siparişi için anlaşma imzaladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 08:15
        Pegasus'tan 36 yeni uçak siparişi
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları; yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla birlikte emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, 36 yeni Airbus A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladı.

        2012'de imzalanan ve 2017, 2021, 2022'deki tadillerle toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişini güncelleyen Pegasus, mevcut siparişlere ek olarak verdiği 36 uçaklık bu yeni siparişe ait uçakların tesliminin 2029 sonuna kadar tamamlanmasını ve filoya katılmasını planlıyor. Böylece, Pegasus’un 2012'de Airbus’a vermiş olduğu 100 uçaklık A320/321neo ailesi uçak siparişinin kapsamı toplamda 150 uçağı içerecek şekilde genişledi. Bu sayının 108’ini A321neo serisi uçaklar oluşturuyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, “Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanarak çıktığımız bu yolda; operasyonel verimliliğe, finansal verimliliğe ve etkiye verdiğimiz önemi sektörümüz ve dünyamız için sürdürülebilir bir gelecek için de gösteriyoruz. Bütün bu hedefleri dikkate alarak; yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımızı özenle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Airbus ile imzaladığımız bu ek anlaşmayla, filomuza yeni nesil 36 adet yeni A321neo model uçak katarak, filomuzu sınıfının en verimli uçak tipi olan 239 koltuk kapasiteli A321neo’larla hem genişletecek hem de gençleştireceğiz. ifadelerini kullandı.

        4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç filosuna ve aynı zamanda tüm dünyada düşük maliyetli taşıyıcılar arasında en genç filolardan birine sahip olduklarını aktaran Öztürk, "Bu verimliliğin yakıt tüketimi ve emisyon azaltımına ciddi katkısı var. Bununla beraber, net sıfıra giden yolda daha birçok çalışmayı etkin şekilde sürdürüyoruz. Yeni nesil uçaklarla gerçekleştirdiğimiz filo dönüşümümüze ek olarak; operasyonel verimlilik çalışmalarımız, artırarak devam ettiğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımımız ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımızla bu hedefimize doğru ilerliyoruz. 2023 ve takip eden yıllarda da ana hedefimiz; yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, sektördeki öncü pozisyonumuzu korumak ve daha da ilerletmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Verilen bilgiye göre, Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor. 239 koltuk konfigürasyonu sayesinde kapasite kullanımı açısından önemli avantajlar sağlarken, aynı zamanda sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde, jet yakıt tüketimini azaltma konusunda önemli bir kazanım sağlıyor. Airbus, bir önceki nesil uçak tiplerine göre yeni nesil neo uçakların yakıt tüketimi ve karbon emisyonu açısından yüzde 15-20 seviyesinde verimlilik sağladığını beyan ediyor. A320/321neo serisi uçaklar, bu verimliliği operasyonda gösterdiği performansla doğruluyor.

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