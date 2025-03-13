Pegasus yurt dışı bilet kampanyası: Bilet fiyatları ne kadar, kampanya ne zaman bitiyor?
Pegasus yurt dışına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler 14 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İki gün sürecek kampanya 80 bin adet koltukla sınırlandırıldı. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası...
Pegasus, 14 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla, yurt dışına idirimli bilet kampanyası başlattı. 14 Mart'ta bitecek kampanyada biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, detaylar...
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus başlattığı indirimli bilet kampanyasında çeşitli rotalara 14 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Kampanya, Türkiye yerel saatine göre 13 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 14 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Pegasus kampanyasından bilet alanlar 01 Nisan 2025 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.