PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pegasus başlattığı indirimli bilet kampanyasında çeşitli rotalara 14 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Kampanya, Türkiye yerel saatine göre 13 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 14 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.