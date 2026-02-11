GENEL KURALLAR

- Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, kampanyanın geçerli olduğu tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir kişi kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmekte.

- Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan kişiler, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.

- Kampanya listelenmiş olan seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.

- Pegasus BolBollu misafirler, kampanyadan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.

- Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu misafir için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

- Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirler uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

- Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

- Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.