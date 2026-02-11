Pegasus'tan 9 eurodan başlayan yurt dışı bilet kampanyası! Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli?
Pegasus, 11 Şubat bugün itibarıyla yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlar ile birlikte toplam 100 bin koltuk satışa çıkarıldı. Pegasus BolBol üyelerinin yararlanabileceği kampanyaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Pegasus yurt dışı kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli? İşte tüm detaylar...
Pegasus, 11 Şubat 2026 saat 09.15 itibarıyla 9 eurodan başlayan yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya, seçili yurt dışı uçuşlarda toplam 100 bin koltuk için geçerli olacak. Bakü, Üsküp, Batum, Viyana, Köln, Frankfurt, Münih, Londra, Prag, Manchester, Venedik, Berlin, Barselona, Stockholm gibi birçok şehir için indirimli bilet satışa sunuldu. Bu kapsamda “Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihler ve uçuşlar için geçerli?” sorusunun cevabı haberimizde...
PEGASUS’TAN 9 EURODAN BAŞLAYAN YURT DIŞI KAMPANYASI
Pegasus BolBollulara özel 9 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. 11 Şubat 2026 saat 09.15’ten itibaren başlayan kampanya, 12 Şubat 2026 saat 23.59’da sona erecek.
Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk satışa sunuldu.
PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
Pegasus yurt dışı bilet kampanyası, 29 Mart– 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve belirtilen hatlardaki seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacak. Belirtilen uçuş hatları Pegasus’un resmi sitesinden öğrenilebilir.
GENEL KURALLAR
- Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, kampanyanın geçerli olduğu tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir kişi kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmekte.
- Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan kişiler, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.
- Kampanya listelenmiş olan seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.
- Pegasus BolBollu misafirler, kampanyadan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.
- Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu misafir için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.
- Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirler uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.
- Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.
- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.
- Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.