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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Pegula ve Medvedev, ABD Açık'ta son 16ya kaldı - Tenis Haberleri

        Pegula ve Medvedev, ABD Açık'ta son 16ya kaldı

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula ve erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4. tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:41
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        Pegula ve Medvedev son 16'ya kaldı
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        New York kentinde düzenlenen turnuvanın 6. günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

        Tek kadınlarda Jessica Pegula, Elina Svitolina'ya (26 numaralı seribaşı) karşı oynadığı 3. tur mücadelesini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazandı.

        Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5), Marie Bouzkova (31) karşısında zorlansa da 3 saate yaklaşan maçı 2-1 (5-7, 7-6, 6-3) kazanarak 4. tur biletini aldı.

        Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9), Zheng Qinwen (23) ve dünya 59 numarası Peyton Stearns de adlarını son 16 isim arasına yazdırdı.

        - Erkeklerde favoriler tur atladı

        Tek erkeklerde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), klasmanın 32. sırasındaki Sebastian Baez'i 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) yenerek son 16 turuna yükseldi.

        Jannik Sinner (6), seribaşı olmayan 2016 şampiyonu Stanislas Wawrinka ile oynadığı 3. tur maçından 3-1 (6-3, 2-6, 6-4, 6-2) galip ayrıldı.

        Ayrıca Andrey Rublev (8), Alexander Zverev (12) ve Alex de Minaur (13) da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

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