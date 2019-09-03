Pejmürde ne demek? sorusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var; ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" demesinin ardından gündeme geldi. İşte pejmürde kelimesinin anlamı...

PEJMÜRDE NE DEMEK? TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) pejmürde kelimesi sıfat olarak 2 farklı anlamda kullanılıyor.

1. anlamı: Eski piskü, yırtık:

"Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. anlamı: Dağınık, perişan